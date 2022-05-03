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Survivor yarışmacısı Sude Burcu kimdir? Sude Burcu kaç yaşında ve nereli?

03.05.2022 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasında yer alan Sude Burcu, 2 Mayıs 2022 Pazartesi akşamında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde eleme adayı oldu. Böylelikle Sude Burcu'nun hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Survivor yarışmacısı Sude Burcu kimdir? Sude Burcu kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Survivor yarışmacısı Sude Burcu kimdir? Sude Burcu kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2022'de özel hayatı ve performansıyla sık sık konuşulan isimlerden biri olan Sude Burcu Barış Murat Yağcı, Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel'in olduğu eleme potasına girdi. Peki Survivor yarışmacısı Sude Burcu kimdir? Sude Burcu kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

SUDE BURCU KİMDİR?

11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu, tekvandocudur. Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmenidir. Ayrıca 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocudur.

Survivor yarışmacısı Sude Burcu kimdir? Sude Burcu kaç yaşında ve nereli?

Survivor yarışmacısı Sude Burcu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Ayrıca zumba eğitmenliği de yapıyor.

Survivor yarışmacısı Sude Burcu kimdir? Sude Burcu kaç yaşında ve nereli?

Sude Burcu 1.66 boyunda ve 57 kilodur. 2 kez Avrupa 3'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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