Survivor 2022'de özel hayatı ve performansıyla sık sık konuşulan isimlerden biri olan Sude Burcu Barış Murat Yağcı, Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel'in olduğu eleme potasına girdi. Peki Survivor yarışmacısı Sude Burcu kimdir? Sude Burcu kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

SUDE BURCU KİMDİR?

11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu, tekvandocudur. Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmenidir. Ayrıca 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocudur.

Survivor yarışmacısı Sude Burcu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Ayrıca zumba eğitmenliği de yapıyor.

Sude Burcu 1.66 boyunda ve 57 kilodur. 2 kez Avrupa 3'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.



