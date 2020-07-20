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  4. Survivor Yasin bombandırmana devam ediyor! Sıradaki hedef Emrah’ın oğlu Tayfun!

Survivor Yasin bombandırmana devam ediyor! Sıradaki hedef Emrah’ın oğlu Tayfun!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 10:27 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının final yapmasından sonra yarışmacılar arasındaki gerginlik had safhaya uğraştı. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor’dan elenen yarışmacılar adadaki gerginliklerini sosyal medyaya taşıdı. Yasin’in Nisa’ya ağır eleştireler yapmasıyla ateşlenen gerilimde yeni cepheler açılmaya başladı. Tayfun-Yasin geriliminde herkes tarafını seçti.

Survivor Yasin bombandırmana devam ediyor! Sıradaki hedef Emrah’ın oğlu Tayfun!

Survivor’un en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasin Obuz İstanbul’a döndükten sonra da gündem olmayı sürdürüyor. Survivor yarışmacılarından Nisa’nın arkasından konuştuğunu iddia eden Yasin Obuz açtı ağzını yumdu gözünü.

Nisa’yı nankör olmakla suçlayan Yasin’in hedefindeki isim ise şarkıcı Emrah’ın oğlu Tayfun oldu.

ASALET SONRADAN KAZANILMAZ

tayfun yasin

Yasin’in Nisa’ya söylediklerinden sonra Tayfun Nisa’yı desteklemeyi seçti. Tayfun Nisa ile olan bir fotoğrafını paylaşarak altına "Şu anı unutmak mı? Asla" notunu yazdı.

yasin
Tayfun’un paylaşımına Yasin Obuz’un tepkisi ise çok sert oldu. Yasin fotoğrafın altına “Oğlum seni adam sandım ama baban haklıymış. Yağmur nereye yağsa tarlanı oraya götürüyorsun. Adada kalman için ben ile Cemal seni ikna etmek için ne mücadele verdik sen çok iyi biliyorsun. İnkar eden namerttir. ‘Hayat mücadelen için her zaman yanındayım’ demiştim ama arkamızı dönünce hemen hançerlemişsin. Helal olsun. Asalet sonradan kazanılmaz genlerden gelir” ifadelerini kullandı.

Yasin Obuz'dan Nisa hakkında şoke eden sözler! 'Pisliğin tekisin! Sercan'la...'Yasin Obuz'dan Nisa hakkında şoke eden sözler! 'Pisliğin tekisin! Sercan'la...'
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