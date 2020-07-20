Survivor Yasin bombandırmana devam ediyor! Sıradaki hedef Emrah’ın oğlu Tayfun!

Survivor’un en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasin Obuz İstanbul’a döndükten sonra da gündem olmayı sürdürüyor. Survivor yarışmacılarından Nisa’nın arkasından konuştuğunu iddia eden Yasin Obuz açtı ağzını yumdu gözünü.

Nisa’yı nankör olmakla suçlayan Yasin’in hedefindeki isim ise şarkıcı Emrah’ın oğlu Tayfun oldu.

ASALET SONRADAN KAZANILMAZ

Yasin’in Nisa’ya söylediklerinden sonra Tayfun Nisa’yı desteklemeyi seçti. Tayfun Nisa ile olan bir fotoğrafını paylaşarak altına "Şu anı unutmak mı? Asla" notunu yazdı.



Tayfun’un paylaşımına Yasin Obuz’un tepkisi ise çok sert oldu. Yasin fotoğrafın altına “Oğlum seni adam sandım ama baban haklıymış. Yağmur nereye yağsa tarlanı oraya götürüyorsun. Adada kalman için ben ile Cemal seni ikna etmek için ne mücadele verdik sen çok iyi biliyorsun. İnkar eden namerttir. ‘Hayat mücadelen için her zaman yanındayım’ demiştim ama arkamızı dönünce hemen hançerlemişsin. Helal olsun. Asalet sonradan kazanılmaz genlerden gelir” ifadelerini kullandı.