Survivor Yasin Obuz'a haciz şoku! Katıldığı yarışmalardan alacaklarına...

Survivor yarışmasına dönmeye hazırlanan Yasin Obuz, astrolog ve model olan eşi Yasemin Türen'den mart ayında boşanmıştı.

Obuz'un eski eşi "İstememe rağmen eve erkek getiriyordu. Fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm, aldatıldım" demişti Mahkeme tarafından haklı bulunan eski eşine maddi manevi tazminat ve nafaka ödemesine hükmedilen Obuz ödeme yapmadı.

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; Obuz'un eski eşine ödeme yapmadığı için adına haciz işlemleri başlatıldığı öğrenildi.

Mahkeme, Yasin Obuz'un Yasemin Türen'e 12 bin lira tedbir nafakası; 10 bini maddi, 20 bini manevi olmak üzere toplamda 42 bin lira ödemesine hükmetmişti. Yasal faizlerle beraber 63 bin 279 lira ödemesi gereken fenomenden parayı alamayan eski eş, avukatı aracılığıyla yasal işlem başlattı.

Obuz'un, kurduğu şirketteki hissesine haciz kondu. Katıldığı yarışmalardan alacaklarına da haciz müzekkeresi gönderildi.



