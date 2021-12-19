MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Yasin Obuz'a haciz şoku! Katıldığı yarışmalardan alacaklarına...

Survivor Yasin Obuz'a haciz şoku! Katıldığı yarışmalardan alacaklarına...

19.12.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'a gitmeye hazırlanan Yasin Obuz'a haciz şoku. Yasin Obuz eski eşinin nafakasını ödemeyince katıldığı yarışmalardan alacaklarına haciz müzekkeresi gönderildi.

Survivor Yasin Obuz'a haciz şoku! Katıldığı yarışmalardan alacaklarına...

Survivor yarışmasına dönmeye hazırlanan Yasin Obuz, astrolog ve model olan eşi Yasemin Türen'den mart ayında boşanmıştı.

Obuz'un eski eşi "İstememe rağmen eve erkek getiriyordu. Fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm, aldatıldım" demişti Mahkeme tarafından haklı bulunan eski eşine maddi manevi tazminat ve nafaka ödemesine hükmedilen Obuz ödeme yapmadı.

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; Obuz'un eski eşine ödeme yapmadığı için adına haciz işlemleri başlatıldığı öğrenildi.

Mahkeme, Yasin Obuz'un Yasemin Türen'e 12 bin lira tedbir nafakası; 10 bini maddi, 20 bini manevi olmak üzere toplamda 42 bin lira ödemesine hükmetmişti. Yasal faizlerle beraber 63 bin 279 lira ödemesi gereken fenomenden parayı alamayan eski eş, avukatı aracılığıyla yasal işlem başlattı.

Obuz'un, kurduğu şirketteki hissesine haciz kondu. Katıldığı yarışmalardan alacaklarına da haciz müzekkeresi gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖdül gecesinde göz kamaştırdı!Ödül gecesinde göz kamaştırdı!
PARTNERMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişmeMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişme
"Dudaktan öpüştüler" iddiası gündemde"Dudaktan öpüştüler" iddiası gündemde
Anahtar Kelimeler:
Yasin Obuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erbil'in ifadesi kızdırdı! "Evde çok açık giyinme"

Erbil'in ifadesi kızdırdı! "Evde çok açık giyinme"

Amasya'da feci kaza! 1'i AFAD personeli 3 kişi hayatını kaybetti

Amasya'da feci kaza! 1'i AFAD personeli 3 kişi hayatını kaybetti

Riskli bir ameliyat olan Seren Serengil'in son hali

Riskli bir ameliyat olan Seren Serengil'in son hali

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan kritik ekonomi toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan kritik ekonomi toplantısı

Jet hızıyla boşandılar, samimi halleri dikkat çekti! İlk açıklama geldi

Jet hızıyla boşandılar, samimi halleri dikkat çekti! İlk açıklama geldi

Omicron alarmı! Bir Avrupa ülkesinden daha tam kapanma kararı

Omicron alarmı! Bir Avrupa ülkesinden daha tam kapanma kararı

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Turbo Turabi yine durmadı! Olay paylaşım

Turbo Turabi yine durmadı! Olay paylaşım

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Seksi pozuna yorum yağdı! ''Açılmak moda artık!''

Seksi pozuna yorum yağdı! ''Açılmak moda artık!''

Taraflar birbirine girdi! Stüdyo savaş alanına döndü

Taraflar birbirine girdi! Stüdyo savaş alanına döndü

Üç Kuruş'un Leyla'sı milyonlar önünde küfür etti!

Üç Kuruş'un Leyla'sı milyonlar önünde küfür etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.