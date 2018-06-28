Survivor yeni bölüm bu akşam var mı?

Survivor 2018'de finale 2 gün kala feci bir olay yaşandı. Survivor ekibinde yer alan ve kameramanlık yapan Alper Baycın, Dominik'te iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı bu üzücü olayı dün akşam canlı yayından duyurdu ve çeyrek final bölümünü iptal etti.

"ALPER'İMİZİ HAİNCE BİR SALDIRIDA KAYBETTİK"

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Çok üzücü bir olay yaşadık. Ekip olarak iş arkadaşımızı, kardeşimizi, sevgili Alper'imizi haince bir saldırı sonrası Dominik'te kaybettik. Ekip olarak çok üzgünüz. Bizim projelerimizde yer alan televizyonculukta geleceği olan bir kardeşimiz. Kadere çok inanan biriyim ama böyle ani bir durum yaşadığımız zaman bizim için büyük bir yıkım oluyor. Ekip olarak çok konuşacak durumda değiliz. Buradan bütün ailesine sabırlar diliyorum. Bu durumda bir yayın yapmamız söz konusu değil. Sizden özür dileyerek yayını burada kapatıyoruz." dedi.

24 yaşındaki Alper Baycın'ın vefatının ardından Survivor'ın yeni bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Alper Baycın'ın ölümü nedeniyle bu akşam Survivor'ın yeni bölümü TV8 ekranlarında yayınlanmayacak. Survivor'ın çeyrek finali 29 Haziran Cuma, yarı finali 30 Haziran Cumartesi ve final bölümü 1 Temmuz Pazar akşamı canlı olarak ekrana gelecek.

