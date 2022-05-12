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Survivor yeni bölüm fragmanında ipler geriliyor! 12 Mayıs Survivor'da ödül oyununu kim kazanacak?

12.05.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yeni bölüm fragmanında heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşanmaya devam edecek. Bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Oynanacak olan ödül oyununda ise kızlar, erkeklere karşı mücadele edebilecek. Peki, 12 Mayıs Survivor'da ödül oyununu kim kazanacak?

Survivor yeni bölüm fragmanında ipler geriliyor! 12 Mayıs Survivor'da ödül oyununu kim kazanacak?

Survivor yeni bölüm fragmanında ödül oyunu heyecanı yine izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Survivor'da finale çok kısa bir zaman kala ödül oyunlarının değeri de git gide artıyor. Yeni bölümde ise yarışmacılar yine harika bir ödül için mücadele edecek. Fragmanda ödül oyunu mücadelesinde kadın ve erkeklerin karşılıklı yarışabildiği ve Nagihan'ın Adem'i karşısına seçtiği görülüyor. Peki, 12 Mayıs Survivor'da ödül oyununu kim kazanacak?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANACAK?

Survivor 2022 All Star'ın yeni bölümünde bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşanmaya devam edecek. Yeni bölümde oldukça zorlu bir parkurda yarışacak olan kırmızı ve mavi takım, ödülü kazanmak için canla başla mücadele verecek. Bu akşam ki ödül oyununda güç dengesi fark yaratmayacağı için kadınlar ve erkekler karşılıklı olarak yarışabilecek.

survivor

SURVİVOR'DA ELEME NE ZAMAN?

Merve ve Parviz'in geçtiğimiz hafta Survivor'a sakatlanarak veda etmelerinin ardından, Acun Ilıcalı kural değişikliği yapıldığını açıklamış ve bu hafta eleme olmayacağını belirtmişti. Survivor'da 2 hafta sonunda toplam 6 eleme adayı olacak ve sadece 1 kişi Survivor'a veda edecek.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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