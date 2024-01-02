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  4. Survivor yeni fragmanda Acun Ilıcalı herkesi şoke etti! Merak uyandıran o anlar

Survivor yeni fragmanda Acun Ilıcalı herkesi şoke etti! Merak uyandıran o anlar

02.01.2024 10:38 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star olaylı başladı. Turabi ve Poyraz'ın kavgası sosyal medyada da gündem olurken Survivor yeni bölüm fragmanı da geldi. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın ne açıkladığı ise merak konusu oldu.

Survivor yine hızlı, olaylı ve kaoslu başladı. Survivor ilk bölümde yaşanan Turabi-Poyraz ve Turabi-Hakan kavgalarının etkisi ikinci bölümde de sürecek gibi. Turabi kendine has açıklamalarıyla yine adından söz ettirirken yeni fragman da dikkat çekti.

SURVİVOR 2024 FRAGMAN

Birçok ismin kendi adını yazması üzerine Doğukan Manço anlaşmalı gibi görünen duruma karşı “birtakım çakallık kokuları sezdim” ifadesini kullandı. Nagihan ve Seda arasında ise “erken çıktın” gerilimi yaşandı.

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Öte yandan Acun Ilıcalı yaptığı açıklamayla herkesi şoke etti. Acun Ilıcalı'nın "Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak" diyerek açıkladığı şey herkesi havaya uçurdu. Çığlıklarla karşılanan televizyoncunun ne açıkladığı merak edildi.

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"All Star'ı ancak böyle şaşırtabiliriz dedik ve tahmin ediyorum şaşırttık arkadaşlar" diyen Acun Ilıcalı'ya Hakan Hatipoğlu ise "Şaka yapıyorsun" tepkisini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor sosyal medya Doğukan Manço
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