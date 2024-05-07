Survivor Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil evleniyor mu? Mehmet Ali Erbil'den olay sözler

Babası Mehmet Ali Erbil'in özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla adından uzun süre söz ettiren Yasmin Erbil bir süredir Survivor yarışması ile tanıdığımız Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

Survivor nedeni ile uzun süre ayrı kalan sevgililer Yiğit Poyraz'ın yarışmadan elenmesi ile birlikte yeniden kavuştu. Dominik'ten döndüğü günden beri sevgilisi ile vakit geçiren Yasmin Erbil'in bu birlikteliğinin resmiyete dökülüp dökülmeyeceği ise herkes tarafından merak ediliyor.

'Yiğit Poyraz ile Yasmin Erbil evleniyor mu?' sorusu Mehmet Ali Erbil'e soruldu. Ünlü şovmen Söylemezse1m Olmaz'a verdiği yanıtla olay oldu.

'EVLİLİK SORUSUNA' BOMBA YANIT

Kızının özel hayatın dair herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyen Erbil

'Hiç haberim yok.' yanıtı verdi.