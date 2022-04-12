Survivor yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star'da haftanın eleme adayları hangi yarışmacılar oldu?

Survivor 2022 All Star son bölümde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı ünlüler takımı kazanmayı başardı.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada, Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak belirlendi.

Böylelikle Barış yokluk adasına giden ilk yarışmacı oldu. Haftanın ikinci eleme adayı Gizem oldu ve yokluk adasına gitti.



Survivor 3. eleme adayı ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Parviz oldu.

YOKLUK ADASINA GİTTİ!

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise sürpriz bir isim eleme adayı oldu. Adı en fazla yazılan Ayşe, haftanın 4. eleme adayı oldu ve 24 saat yalnız başına kalacağı yokluk adasına gitti.

SMS OYLAMASI YAPILDI

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Barış, Gizem, Ayşe ve Parviz için sms oylaması yapıldı. 4 yarışmacı arasından en az oyu alan yarışmacı Salı akşamı Survivor'a veda edecek.



