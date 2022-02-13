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Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan sert uyarı! Survivor Yunus Emre yarışmadan ayrılacak mı?

13.02.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Survivor All Star'da gönüllüler takımının iki iddialı ismi Yunus Emre ile Hikmet arasında sert bir tartışma meydana geldi. Bu gerilimin sonrasında ikili için ödül cezası verilmişti. Kavganın etkisi devam ederken yeni bölüm fragmanındaki görüntüler "Yunus Emre diskalifiye mi olacak?" sorusunu akla getirdi. Peki Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak? Survivor Yunus Emre yarışmadan ayrılacak mı? İşte merak edilenler...

Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan sert uyarı! Survivor Yunus Emre yarışmadan ayrılacak mı?

Survivor All Star yeni bölüm fragmanında Yunus Emre'nin yaptığı açıklamalar Acun Ilıcalı’yı sinirlendirdi. Fragmandaki görüntüler sonrası Yunus Emre'nin diskalifiye olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Survivor Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

SURVİVOR YUNUS EMRE DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor'da konseyde yaşanan gerginlik izleyicileri şaşırttı. Fragmanda Acun Ilıcalı, “Sen ne diyorsun ya? Sana net bir şekilde söylüyorum. Bir kez daha konseyde bu tarzda bir konuşma yaparsan...” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

NE OLMUŞTU?

8 Şubat Salı akşamı yayınlanan bölümde Gönüllüler takımında sinirler ani şekilde gerildi. Sorularına cevap bulamamış olan yarışmacı Yunus Emre, Ogeday ile tartıştı. Bu esnada araya giren Hikmet'in tartışmayı yatıştırma çabası Yunus Emre'nin tepkisini çekti.

Yarışmada 'Defalarca sesler yükseldi ama kimse kimseyi itmedi. Beni iterek sakinleştirmeye çalışıyorsun.' şeklinde konuşan Yunus Emre'yi karşı takımdan Atakan ve Adem sakinleştirdi. Yunus Emre ve Hikmet arasındaki kavganın görüntüleri ise sosyal medyada olay oldu. Birbirine giren iki ismi yarışmacı arkadaşları ve Survivor ekibi araya girerek sakinleştirmek için uğraştı. Hikmet'in tişörtünün aldığı müdahale ile yırtılıp paramparça hale gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Yunus Emre'nin diskalifiye olup olmayacağı ise yeni bölüm sonrasında belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Yunus Emre
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