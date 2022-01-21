Survivor Yunus Emre Özden kimdir? Yunus Emre Özden kaç yaşında ve nereli?

Survivor All Star 2022 tüm heyecanıyla devam ediyor. Dobra karakteri ile bilinen Yunus Emre Özden, Survivor All Star 2022 kadrosuna yedeklerden katılma şansı elde etti. Ekranda olduğu dönemde sık sık sosyal medyada gündem olan Özden'in hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar...

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

29.03.1993 İstanbul/Silivri doğumlu Yunus Emre Özden 29 yaşındadır. 1.85 boyunda ve 82 kilo olan Özden 2 çocuklu ailenin tek oğludur. Özden, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik eğitimi aldı. Genç yaşında modellik yapmaya başladı. Özden küçükken dövüşçü olmak istemiş ancak ailesi buna izin vermemiş. Sonrasında spor salonunda keşfedilmiş ve dövüşlere katılmış. Dövüşe katılan Özden, 2019’da Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si oldu.

Yunus Emre Özden Survivor 2020'de Evrim Keklik, Yasin Obuz, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Berkan Karabulut, Sercan Yıldırım, Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal gibi isimlerle beraber yarıştı.



