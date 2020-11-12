'Süt banyosu' skandalında işçilerin avukatı konuştu

Konya'da bir süt toplama merkezinde, bir işçinin süt banyosu yapması, diğer işçi arkadaşı tarafından telefonla kaydedilip o anlar sosyal medyada paylaşılmıştı. Kamuoyunda infial yaratan olayla ilgili olarak iki işçi gözaltına alınıp tutuklanmışlardı. İki işçi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İşçilerin avukatı Ahmet Kaya, soruşturma süreci ve olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Avukat Ahmet Kaya, "Burada kullanılan malzeme yüzde 90 oranında sıcak su, kalanı da dezenfektan malzemesidir. Yaptıkları eylem tabi ki tasvip edilemez. Kendileri de bu durumdan dolayı pişmandırlar. Özellikle çalıştıkları iş yerinde süt toplama merkezinde yapmalarından dolayı. Ancak ceza kanunu anlamında müvekkillere isnat edilen suçların karşılığı bir eylem yoktur" dedi.

Halk sağlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Kaya, "Bu eylemlerinden dolayı herhangi bir şekilde insanlardan ya da hayvanlardan zarar görme durumu da söz konusu da değildir" diye konuştu.