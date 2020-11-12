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'Süt banyosu' skandalında işçilerin avukatı konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 16:35 | Son Güncelleme

Konya'da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut'un avukatı Ahmet Kaya açıklamalarda bulundu. Görüntülerin işçiler tarafından şaka amaçlı çekildiğini söyleyen Kaya, "Kamera görüntülerinde, teknenin içerisine su katıldığı, dezenfektan malzemesi katıldığı, çok az miktarda süt görüntüsü olsun diye süt atığı katıldığı görülmektedir" dedi.

'Süt banyosu' skandalında işçilerin avukatı konuştu

Konya'da bir süt toplama merkezinde, bir işçinin süt banyosu yapması, diğer işçi arkadaşı tarafından telefonla kaydedilip o anlar sosyal medyada paylaşılmıştı. Kamuoyunda infial yaratan olayla ilgili olarak iki işçi gözaltına alınıp tutuklanmışlardı. İki işçi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İşçilerin avukatı Ahmet Kaya, soruşturma süreci ve olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Avukat Ahmet Kaya, "Burada kullanılan malzeme yüzde 90 oranında sıcak su, kalanı da dezenfektan malzemesidir. Yaptıkları eylem tabi ki tasvip edilemez. Kendileri de bu durumdan dolayı pişmandırlar. Özellikle çalıştıkları iş yerinde süt toplama merkezinde yapmalarından dolayı. Ancak ceza kanunu anlamında müvekkillere isnat edilen suçların karşılığı bir eylem yoktur" dedi.

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Halk sağlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Kaya, "Bu eylemlerinden dolayı herhangi bir şekilde insanlardan ya da hayvanlardan zarar görme durumu da söz konusu da değildir" diye konuştu.

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"HALK SAĞLIĞINA ZARAR VERME AMAÇLARI YOKTU"

Görüntülerin işçiler tarafından şaka amaçlı çekildiğini söyleyen Avukat Ahmet Kaya, "Müvekkillerim, bu kaydı iş yerinde çekmelerinden dolayı pişmandırlar. Bu videoyu çekme amaçlarının da Emre Sayar’ın çalışmasında bir yanlışlık olduğunu, bunu da hem şaka amaçlı, hem ceza amaçlı yıkanma eylemi olarak yaptıklarını söylediler. Ancak sütün kesinlikle kullanılmadığını söyleyebiliriz. Müvekkillerim yanlış yaptıklarının farkındalar. Ama kesinlikle suç işleme, ya da halk sağlığına zarar verme amaçları yoktur. Ceza kanununda çok karşılığı olmayan bir durum var. Bu eylemlerinden dolayı da pişmandırlar. Yanlışlık yaptıklarının farkındadırlar" ifadelerini kullandı.

Kaya, "Ben avukatları olarak iş yeri kamera görüntülerini istedim. Kamera görüntülerinde, teknenin içerisine su katıldığı, dezenfektan malzemesi katıldığı, çok az miktarda süt görüntüsü olsun diye süt atığı katıldığı görülmektedir. Eylemin gerçekleşmesinden sonra da kazanın tamamının da tahliye edildiği apaçık görülmektedir" dedi.

DHA

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