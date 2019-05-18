Suudi Şarkıcı Rotana Tarabzouni dansını yarıda keserek Fatiha okudu

ABD'de yaşayan Suudi Arabistanlı şarkıcı Rotana Tarabzouni, Arizona'da katıldığı bir şarkı festivalinde sahne aldı. Şarkıcı, dans ederken bir an da durup besmele çekip Fatiha Suresi'ni okudu. Tarabzouni'nin o anları ise konseri canlı yayınlayan bir kullanıcı tarafından sosyal medyaya yayıldı.

İZLEYİCİLER NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Bir seyirci, sahnede değişik figürlerle dans eden Rotana Tarabzouni'ni kayda almaya başladı. Şarkıcının dansı yarıda keserek sure okumaya başladığı görenler ise ne tepki vereceğini bilemedi. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından şarkıcının gelen yorumlardan etkilenerek Instagram hesabını kapattığı iddia edildi.

Diğer yandan Tarabzouni, Türkçe'de Trabzon anlamına gelmesi de dikkat çekti.

