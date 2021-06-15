HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suya gömülen araçta mahsur kalan vatandaşı yüzerek kurtardı! Görüntüler Ankara'dan

Suya gömülen araçta mahsur kalan vatandaşı yüzerek kurtardı! Görüntüler Ankara'dan

15.06.2021 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da şiddetini artıran yağmur yağışı sonrası yollarda biriken sularda mahsur kalan bir vatandaşı, başka bir vatandaş halat yardımıyla yüzerek kurtardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi OSTİM Mahallesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı sonrası yollarda biriken yağmur suları sokakları, havuz alanına çevirdi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Bir vatandaş tarafından kayıt edilen görüntülerde, yoğun yağmur sonrası bir vatandaş aracın arka kısmında mahsur kaldığı görülürken, yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.

YÜZEREK KURTARDI

Biriken yağmur sularında yüzerek mahsur kalan vatandaşın yardımına koşan kişiye, bir başka vatandaş halat atarak yardımcı oldu. Kurtarma anları ise kameralara yansıdı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Peyami Safa kimdir? Peyami Safa kimdir?
Anahtar Kelimeler:
sel Ankara

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan ortak deklarasyon

NATO'dan ortak deklarasyon

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

Galatasaray'dan yüzyılın bombası!

Galatasaray'dan yüzyılın bombası!

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

14 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

14 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.