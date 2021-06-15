Suya gömülen araçta mahsur kalan vatandaşı yüzerek kurtardı! Görüntüler Ankara'dan

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi OSTİM Mahallesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı sonrası yollarda biriken yağmur suları sokakları, havuz alanına çevirdi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Bir vatandaş tarafından kayıt edilen görüntülerde, yoğun yağmur sonrası bir vatandaş aracın arka kısmında mahsur kaldığı görülürken, yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.

YÜZEREK KURTARDI

Biriken yağmur sularında yüzerek mahsur kalan vatandaşın yardımına koşan kişiye, bir başka vatandaş halat atarak yardımcı oldu. Kurtarma anları ise kameralara yansıdı. (İHA)

