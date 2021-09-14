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SUV tutkunlarının gözdesi! Suzuki'den Vitara için özel kredi kampanyası

14.09.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı Hibrit teknolojisine sahip modeller sunan Suzuki, Vitara modeli için 100 bin TL’ye 12 ay vadeyle yüzde 0,99 faizli kredi kampanyasını devreye aldı.

SUV tutkunlarının gözdesi! Suzuki'den Vitara için özel kredi kampanyası

Dizelden daha verimli, Akıllı Hibrit teknolojisine sahip modeller sunan Suzuki, standart ileri güvenlik teknolojileriyle hibrit otomobil sahibi olmak isteyenlerin öncelikli tercih ettiği marka olmaya devam ediyor. Gelen talepleri bayilerindeki efektif stok yönetimi sayesinde karşılamaya devam eden marka, Türkiye’de ilk defa düzenlenen dijital Autoshow Mobility Fuarı’na özel olarak, SUV tutkunlarının gözdesi olan Suzuki Vitara için yeni bir kampanyasını da devreye aldı.

HEMEN TESLİM

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, “Eylül ayında araç bulunurluğumuz mevcut. Yurt genelindeki Suzuki bayi ağımızda otomobillerimizi hemen teslim ederek müşterilerimize sunabiliyor; Suzuki güvenirliğiyle, Akıllı Hibrit teknolojisine sahip ürün gamımızla buluşturabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Sahip olduğu akıllı hibrit teknolojisiyle birlikte otomobil severleri yenilikçi ürünlerle buluşturan Suzuki, yeni bir araç sahibi olmak isteyen müşterilerin odağında olmayı sürdürüyor. Özellikle son 1 yıldır etkisini artırarak devam ettiren çip krizine bağlı araç bulunurluğu problemleri yaşanma attı.

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Sahip olduğu gelişmiş satış ağı organizasyonuyla otomobil severlerle buluşan Suzuki, Eylül ayında Türkiye’de ilk defa düzenlenen dijital fuar Autoshow Mobility’e özel sunduğu kredi kampanyasıyla tüketicisine ayrıcalıklar sağlıyor. Ay boyunca geçerli olacak kampanyayla birlikte, SUV dünyasının gözde modeli Suzuki Vitara Hibrit; 100 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi avantajıyla kullanıcılara sunuluyor.

YENİ MODELLER KULLANICILARINI BEKLİYOR

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, “Eylül ayında araç bulunurluğumuz mevcut. Yurt genelindeki Suzuki bayi ağımızda otomobillerimizi hemen teslim ederek müşterilerimize sunabiliyor; Suzuki güvenirliğiyle, Akıllı Hibrit teknolojisine sahip ürün gamımızla buluşturabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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