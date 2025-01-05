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Sydney Sweeney jet ski üzerinde sere serpe uzandı! Pozuyla olay oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.01.2025 08:40
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27 yaşındaki Euphoria yıldızı Sydney Sweeney keyifli bir gün geçirirken jet ski'nin üzerinde sere serpe poz verdi. Son dönemde fiziği yüzünden zorbalığa maruz kalan oyuncunun bikini üstüne ise yorum yağdı.

Sydney Sweeney jet ski üzerinde sere serpe uzandı! Pozuyla olay oldu

Euphoria, The White Lotus ve Senden Başka'daki (Anyone But You) rolleriyle tanınan Sydney Sweeney geçtiğimiz günlerde evinde güneşlenirken görüntülendi ve bikinili fotoğrafı sonrası zorbalığa maruz kaldı.

Görünümü yüzünden eleştirilen oyuncuya sosyal medyada, Rachel Brosnahan, Isabela Merced ve Lili Reinhart gibi ünlülerden destek geldi.

Sydney Sweeney bu sefer de jet ski üstünde sere serpe verdiği pozla adından söz ettirdi.

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Hollywood'un yeni 'it girl'ü paylaşımına "2024'ün son günleri sonsuza dek en sevdiklerimden biri olacak" yazdı. Paris Hilton ve Sofia Vergara tarafından beğeni alan pozlara yorum yağdı.

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Güzel oyuncunun pozlarına beğeni yağarken kimi takipçiler ise bikini üstünün küçük geldiği görüşündeydi. Bu konuda da yorumlar alan yıldızın diğer pozları da dikkat çekiciydi.

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sydney sweeney
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