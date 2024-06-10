Sydney Sweeney muza, jet skiye bindi! Su sporlarıyla dolu günde fiziğini sergiledi

'Euphoria' dizisinin 26 yaşındaki yıldızı Sydney Sweeney son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Güzel oyuncu son olarak, Florida'da satın aldığı lüks malikanesiyle dikkat çekti.

Page Six'in haberine göre; ünlü isim okyanus kıyısındaki yeni evini 13.5 milyon dolara satın aldı.

Devasa bir sonsuzluk havuzu, bir spa küveti ve özel bir iskelesi olan malikanesinin yakınında arkadaşlarıyla görüntülenen oyuncu fiziğini sergiledi.

Sydney Sweeney, nişanlısı Jonathan Davino ve arkadaşlarıyla birlikte Güney Florida'daki 13,5 milyon dolarlık yeni evinin dışında su sporlarıyla dolu eğlenceli bir gün geçirirken oldukça keyifli görünüyordu.



26 yaşındaki aktris, siyah çiçekli bikinisiyle inanılmaz figürünü sergilerken kameralara yakalandı.







