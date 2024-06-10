MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sydney Sweeney muza, jet skiye bindi! Su sporlarıyla dolu günde fiziğini sergiledi

Sydney Sweeney muza, jet skiye bindi! Su sporlarıyla dolu günde fiziğini sergiledi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.06.2024 10:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sydney Sweeney, nişanlısı Jonathan Davino ve arkadaşlarıyla Güney Florida'daki 13,5 milyon dolarlık yeni malikanesinin yakınında keyif yaptı. Güzel oyuncu minik bikinisiyle fit görünümünü sergiledi.

Sydney Sweeney muza, jet skiye bindi! Su sporlarıyla dolu günde fiziğini sergiledi

'Euphoria' dizisinin 26 yaşındaki yıldızı Sydney Sweeney son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Güzel oyuncu son olarak, Florida'da satın aldığı lüks malikanesiyle dikkat çekti.

MEGA1149374_007

Page Six'in haberine göre; ünlü isim okyanus kıyısındaki yeni evini 13.5 milyon dolara satın aldı.

1

Devasa bir sonsuzluk havuzu, bir spa küveti ve özel bir iskelesi olan malikanesinin yakınında arkadaşlarıyla görüntülenen oyuncu fiziğini sergiledi.

Ünlü rapçinin asistanından olay iddialar! "Karısıyla cinsel içerikli..." Ünlü rapçinin asistanından olay iddialar! "Karısıyla cinsel içerikli..."

Sydney Sweeney, nişanlısı Jonathan Davino ve arkadaşlarıyla birlikte Güney Florida'daki 13,5 milyon dolarlık yeni evinin dışında su sporlarıyla dolu eğlenceli bir gün geçirirken oldukça keyifli görünüyordu.

2
26 yaşındaki aktris, siyah çiçekli bikinisiyle inanılmaz figürünü sergilerken kameralara yakalandı.

3

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Süleyman Çakır mı, Hızır Çakırbeyli mi?' İtiraf geldi'Süleyman Çakır mı, Hızır Çakırbeyli mi?' İtiraf geldi
Mykonos pozları sosyal medyayı salladı: "Fiziği çok güzel"Mykonos pozları sosyal medyayı salladı: "Fiziği çok güzel"
Sahnede kendinden geçti! "Oldu mu?"Sahnede kendinden geçti! "Oldu mu?"
Anahtar Kelimeler:
sydney sweeney
En Çok Okunan Haberler
İnternette tanıştı, duş alırken kurşun yağdırdı! 19 yaşındaki kız tetikçi çıktı

İnternette tanıştı, duş alırken kurşun yağdırdı! 19 yaşındaki kız tetikçi çıktı

Önce emekli zammı sonra promosyon!

Önce emekli zammı sonra promosyon!

Otomobilde ‘Chery vergisi’ne ilk açıklama

Otomobilde ‘Chery vergisi’ne ilk açıklama

Erdoğan 'müjde' diyerek duyurmuştu, 'döviz' uygulaması başladı!

Erdoğan 'müjde' diyerek duyurmuştu, 'döviz' uygulaması başladı!

Balonlu tehdit gerilimi tırmandırdı! Kim Jong-un'a 'dev' misilleme

Balonlu tehdit gerilimi tırmandırdı! Kim Jong-un'a 'dev' misilleme

Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor

Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.