Taarruz eş anlamlısı nedir? Taarruzun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimize Arapçadan geçen bir kelime olan taarruzun anlamı direnme, engel ve çatışma olarak ifade edilebilir. Arapçada "ˁrḍ" kökünden türeyen ve "yolunu kesme, el atma, müdahale etme" gibi anlamlara gelen "taʿarruż" kelimesinden alıntıdır. Dilimize de benzer bir anlamda geçen bu kelime günümüzde "saldırı" anlamında kullanılır. İfade ettiği anlam dolayısı ile de günümüzde sık kullanılmayan bu sözcük ile aynı anlamı taşıyan sözcükler de bulunur.

Taarruz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Arapça kökenli olan ve anlamı direniş, çatışma ve saldırı olan taarruz kelimesi Türkçede eş anlamlısı olan sözcükler arasında yer alır. Cümle içinde anlamını yitirmeden ve akışı bozmadan taarruz kelimesi yerine anlamdaşı olan kelime kullanılabilir. Taarruzun eş anlamlısı olan bir kelime vardır. Bu kelime cümle içinde taarruz yerine kullanılabilir ve cümlenin yapısını bozmaz. Taarruz kelimesinin eş anlamı olan kelime:

Saldırı.

Eş anlamlı kelimeler arasında taarruz ile aynı anlama gelen kelime saldırıdır. Saldırı kelimesi cümle içerisinde kullanılabilir ve cümlenin anlamını değiştirmez. Hücum, tecavüz ve savaş kelimeleri ile de anlam benzerliği bulunsa da eş anlamlısı sadece saldırı kelimesidir.

Taarruzun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde birbiri ile aynı anlama gelen farklı kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak ifade edilir. Eş anlamlısı bulunan taarruz kelimesinin de eş anlamlıları ile farklı cümleler kurmak mümkündür. Taarruzun eş anlamlısı aynı zamanda taarruz kelimesinin anlamını ifade eden saldırı kelimesidir. Taarruz kelimesi yerine saldırı kelimesi kullanılarak aynı cümleler kurulabilir. Böylelikle cümledeki kelime değişse de anlam değişmez. Taarruz eş anlamlısı olan saldırı kelimesiyle örnek cümleler: