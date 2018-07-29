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Taciz iddialarıyla gündemde olan Talat Bulut, Mahir Öğretmen ile dönüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.07.2018 10:20 | Son Güncelleme

Başrol oynadığı 'Yasak Elma' adlı dizinin setinde bir set çalışanını taciz ettiği ileri sürülen ve sıkıntılı günler geçiren Talat Bulut, yapımcılar tarafından kara listeye alınmıştı. Usta oyuncuya Mahsun Kırmızıgül, Mucize-2'de rol verdi

Taciz iddialarıyla gündemde olan Talat Bulut, Mahir Öğretmen ile dönüyor

Fox’taki ‘Yasak Elma’nın başrol oyuncusu Talat Bulut’un (62), kostüm asistanı Özge Şimşek’i (19) taciz ettiği iddia edilmişti.

Genç kadının şikayeti üzerine iddialar yargıya taşındı. Dava sürerken, pek çok kadın örgütü ve kadın oyuncu Bulut’un karşısında yer alıp Özge Şimşek’e destek çıktı.

Bulut’un yeni yayın döneminde ‘Yasak Elma’da rol alıp almayacağı da belli değil. Yapımcı Fatih Aksoy, ”Mahkeme kararına göre karar vereceğiz” açıklamasını yaptı.

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Bazı yapımcıların da ”Bir daha çalışmayız” diye tavır aldığı Talat Bulut’a, Mahsun Kırmızıgül rol verdi.

Mahsun Kırmızıgül yazıp yönettiği, 1 Mart 2019’da vizyona girecek ‘Mucize 2’nin kadrosuna Talat Bulut’u aldı. Talat Bulut, serinin 2015’te çekilen ilk filminde ‘Mahir Öğretmen’i canlandırmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Talat Bulut mucize 2 mahsun kırmızıgül

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