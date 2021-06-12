Tacizci isyanı ile gündeme gelen Çiğdem Batur kimdir? Çiğdem Batur kaç yaşında?

Kurtlar Vadisi dizisini Savcı Leyla’sı Çiğdem Batur’un başı tacizci ile dertte. Yıllar önce mahkemelik olduğu Erdinç B. Denen şahsın kendisini tekrar rahatsız ettiğini dile getiren Çiğdem Batur, sosyal medyada çektiği bir video ile isyan etti. Aldığı cezanın ötelenmesi ve tekrar cesaretlenerek kendisini ve ailesini rahatsız etmesine dayanamayan Batur, derdini bir video ile sevenlerine duyurdu.
Asıl adı Ayşe Çiğdem Batur olan Çiğdem Batur, 13 Temmuz 1982 yılında Düzce’de dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, aynı zamanda sunucu da olan Batur, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunudur.
Çiğdem Batur, 2000-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Grup Mimus Tiyatro Topluluğunda oyunculuk yaparak sanat hayatına başladı. Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimi, Sanat Akademi - tiyatro ve oyunculuk eğitimi, Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, seslendirme eğitimleri aldı.
2004 yılında ART televizyonunda "Alışveriş Çantası" adlı bir programın sunuculuğunu yapan sanatçı, TRT'de çeşitli programlarda sunuculuk, oyunculuk, program ve yönetmen asistanlıkları görevlerinde bulundu.
Bir kısa film deneyimi olan Batur, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Bordo Bereliler 2: Afrin 2018
Deli Gönül: 2017
Bizim Hikaye: 2015
Pinhan: 2015
Kurtlar Vadisi Pusu: 2010 - 2015
Papatyam: 2009 - 2010
Vazgeç Gönlüm: 2007 - 2008
Gümüş: 2006
SUNUCULUKLARI
TRT 1: “Savaşta Barışta Türk Ordusu” 2006 (23. Bölüm)
TRT 2 Politika Kulvarı: 2004 - 2005 (26. Bölüm)
ART TV: Alışveriş Çantası - 2004
TRT 1: "Gençlik Her Zaman
SHOW TV: "Kuaförüm Sensin
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