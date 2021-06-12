Tacizci isyanı ile gündeme gelen Çiğdem Batur kimdir? Çiğdem Batur kaç yaşında?

Kurtlar Vadisi dizisini Savcı Leyla’sı Çiğdem Batur’un başı tacizci ile dertte. Yıllar önce mahkemelik olduğu Erdinç B. Denen şahsın kendisini tekrar rahatsız ettiğini dile getiren Çiğdem Batur, sosyal medyada çektiği bir video ile isyan etti. Aldığı cezanın ötelenmesi ve tekrar cesaretlenerek kendisini ve ailesini rahatsız etmesine dayanamayan Batur, derdini bir video ile sevenlerine duyurdu.

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

Asıl adı Ayşe Çiğdem Batur olan Çiğdem Batur, 13 Temmuz 1982 yılında Düzce’de dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, aynı zamanda sunucu da olan Batur, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunudur.

Çiğdem Batur, 2000-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Grup Mimus Tiyatro Topluluğunda oyunculuk yaparak sanat hayatına başladı. Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimi, Sanat Akademi - tiyatro ve oyunculuk eğitimi, Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, seslendirme eğitimleri aldı.