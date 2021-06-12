MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tacizci isyanı ile gündeme gelen Çiğdem Batur kimdir? Çiğdem Batur kaç yaşında?

Tacizci isyanı ile gündeme gelen Çiğdem Batur kimdir? Çiğdem Batur kaç yaşında?

12.06.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 sene önce bir sapığı yüzünden mahkemelik olan Çiğdem Batur, isyan etti. Sosyal medya hesabı üzerinden ismi Erdinç olan şahsın yıllar önce kendisini taciz ettiğini ancak davanın cezanın ötelenmesi ile sonuçlandığını açıklayan Batur, davanın peşini bırakmayacağını açıkladı. Sosyal medyanın gündemine bir anda bomba gibi düşen Çiğdem Batur’un kim olduğu ise merak ediliyor.

Tacizci isyanı ile gündeme gelen Çiğdem Batur kimdir? Çiğdem Batur kaç yaşında?

Kurtlar Vadisi dizisini Savcı Leyla’sı Çiğdem Batur’un başı tacizci ile dertte. Yıllar önce mahkemelik olduğu Erdinç B. Denen şahsın kendisini tekrar rahatsız ettiğini dile getiren Çiğdem Batur, sosyal medyada çektiği bir video ile isyan etti. Aldığı cezanın ötelenmesi ve tekrar cesaretlenerek kendisini ve ailesini rahatsız etmesine dayanamayan Batur, derdini bir video ile sevenlerine duyurdu.

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

Asıl adı Ayşe Çiğdem Batur olan Çiğdem Batur, 13 Temmuz 1982 yılında Düzce’de dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, aynı zamanda sunucu da olan Batur, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunudur.

çiğdem batur6

Çiğdem Batur, 2000-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Grup Mimus Tiyatro Topluluğunda oyunculuk yaparak sanat hayatına başladı. Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimi, Sanat Akademi - tiyatro ve oyunculuk eğitimi, Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, seslendirme eğitimleri aldı.

çiğdem batur8

2004 yılında ART televizyonunda "Alışveriş Çantası" adlı bir programın sunuculuğunu yapan sanatçı, TRT'de çeşitli programlarda sunuculuk, oyunculuk, program ve yönetmen asistanlıkları görevlerinde bulundu.

çiğdem batur11

Bir kısa film deneyimi olan Batur, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır.

çiğdem batur3

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Bordo Bereliler 2: Afrin 2018
Deli Gönül: 2017
Bizim Hikaye: 2015
Pinhan: 2015
Kurtlar Vadisi Pusu: 2010 - 2015
Papatyam: 2009 - 2010
Vazgeç Gönlüm: 2007 - 2008
Gümüş: 2006

çiğdem batur5

SUNUCULUKLARI
TRT 1: “Savaşta Barışta Türk Ordusu” 2006 (23. Bölüm)
TRT 2 Politika Kulvarı: 2004 - 2005 (26. Bölüm)
ART TV: Alışveriş Çantası - 2004
TRT 1: "Gençlik Her Zaman
SHOW TV: "Kuaförüm Sensin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bahar Candan, Aleyna Tilki’yi hedef aldı: En büyük keko sensinBahar Candan, Aleyna Tilki’yi hedef aldı: En büyük keko sensin
Anahtar Kelimeler:
Çiğdem Batur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Yomra Belediye Başkanı'na saldıran zanlı yakalandı

Yomra Belediye Başkanı'na saldıran zanlı yakalandı

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Bergen’in katili eski eşi ilk kez konuştu: Bergen filmini çekemez

Bergen’in katili eski eşi ilk kez konuştu: Bergen filmini çekemez

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

Havuz başında cesur poz! Mest etti

Havuz başında cesur poz! Mest etti

Fransız fotoğrafçıya özel pozlar

Fransız fotoğrafçıya özel pozlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.