Taçsız Prenses'in yıldızı İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de ünlü çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen gibi isimlerin yer aldığı Taçsız Prenses dizisi 10. bölümüyle sezon finali yaptı.

Dizinin başrol oyuncunu İsmail Hacıoğlu hem başarılı oyunculuk performansı hemde yakışıklılığıyla çok konuşuluyor. Hacıoğlu'nun kız kardeşinin de oyuncu olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Ünlü oyuncunun kardeşi Kardelen Hacıoğlu, Doğum ve Vuslat gibi yapımlarda rol almış. Abisinden farklı olarak gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Kardelen Hacıoğlu ayrıca güzelliğiyle dikkat çekti.

1985 doğumlu İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Mimar Sinan Üniversitesi'nde tiyatro bölümüne girmeye hak kazanan oyuncu, birinci sınıftayken okulu bıraktı.

2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı.

2003 yılında çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali “Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü” kazandı.

2010 yılında çekilen Çakal filmindeki performansıyla 16.Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.



