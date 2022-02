Tadına hiç doyamayacağınız en iyi kavurma markaları/çeşitleri

Kırmızı et denildiğinde akla ilk gelen lezzetlerden biri kavurma. İçerisinde ki besin değerleri ve bol bol protein barındırmasıyla adeta bir enerji patlaması yaşatan kavurma; hemen her dolapta olması gereken, hazırlanması da kolay bir yemek. Genelde evde yapılıp konserve haline getirilse de bunun için zamanı olmayan herkese kolay, doyurucu ve besleyici bir öğün imkanı tanıyan en iyi kavurma markası ve kavurma çeşitlerini sizler için araştırdık. Haydi inceleyelim!

1. Tüm aile doya doya yesin: Molu Dana Kavurma

Tüm sandviçlerde, omlet ve pidelerde, hatta yemeklerde kullanabileceğiniz hijyenik ve lezzetli bir kavurma arıyorsanız Molu Dana Kavurma'ya mutlaka göz atmalısınız! 1000 gramlık ambalajıyla Molu Dana Kavurma uzun süre sofraların baş tacı olacak. Seri üretimin olmadığı tesislerde üretilen kavurma titizlik ve hijyen standartlarının üstünde bir anlayışla tüketiciyle buluşturuluyor. Eşsiz bir konserveleme tekniği kullanıldığından, ürün açılmadığı sürece oldukça uzun bir ömre sahip. Vakumlama teknolojisinin kullanıldığı gelişmiş tesislerde üretilen kavurmanın içerisinde yağ ve dana etinden başka bir şey ise bulunmuyor. Kendiniz ve aileniz için tercih edebileceğiniz Molu Dana Kavurma, her öğünde damaklarınızı şenlendirecek.

2. Gerçek dana etinin tadına varmak isteyenlere özel

Temiz ve güvenilir bir kavurma tercih edenler için Tadıyla %100 Dana Kavurma son derece ideal bir diğer seçim. Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği'nde yer alan yönetmeliğe göre hazırlanan kavurma; 500 gramlık ambalajlarda satışa sunuluyor. İslami usullere uygun olarak kesilen etlerle hazırlanan kavurma, ev yapımı kavurmalarla aynı yöntem kullanılarak üretiliyor. İçerisinde yalnızca tuz, dana iç yağ ve et bulunduran Tadıyla %100 Dana Kavurma, ayrıca 1000 gramlık paketlerde de satışa sunulmuş. Hazırlandıktan sonra iyice vakumlanarak paketlenen bu ürünün ambalajı açılmadıkça raf ömrü de oldukça uzun.

3. Anında yenir: Erzurumlu Kasap %100 Dana Kavurma

Kahvaltılarda, öğle yemeklerinde ve akşam yemeklerinde severek tüketebileceğiniz Erzurumlu Kasap %100 Dana Kavurma, 400 gramlık ambalajıyla tek öğünde kolayca tüketilebilir. Tüm hijyenik koşulların bir araya getirildiği tesislerde üretilen kavurmanın hazırlanışında yağ, tuz ve etten başka hiçbir ürün kullanılmıyor. Bununla birlikte Erzurumlu Kasap %100 Dana Kavurma, uygun şartlar altında uzun süre saklanabiliyor. Ani açlık krizlerinde, yemek hazırlamaya vakit bulunmayan anlarda hemen ısıtıp tüketebileceğiniz, lezzetli mi lezzetli bu kavurmaya dolaplarınızda mutlaka yer açın.

4. Yumuşacık bir dana kavurmaya kim 'Hayır' diyebilir ki?

Yumuşacık bir et kavurma istiyorsanız Oral Et Special %100 Biftek Etinden Dana Kavurma'yı mutlaka incelemenizi öneririz. Dana etinin yağ ve sinir içermeyen bu nedenle dananın en kıymetli kısımları arasında yer alan biftekle üretilmiş ürün; tadı kadar ağızda dağılan yapısıyla da öne çıkıyor. Oral Et Kavurma, Erzurum'da Helal Gıda Sertifikası'na sahip tesislerde üretiliyor. Dananın en yumuşak etinin kullanıldığı kavurmada herhangi bir sinir bulunmuyor. 400 gramlık vakumlu ambalajlarda satışa sunulan Oral Et Special Kavurma, damaklarda adeta iz bırakacak cinsten. Yedikçe yemek isteyeceğiniz kavurma ile sofralara lezzet katmak hiç de zor değil.

5. Yılların değiştiremediği bir kalite: Başyazıcı Blok Kavurma

Çeşit çeşit et ürünleriyle yıllar yılı sofralara konuk olan en kaliteli kavurma markası Başyazıcı'nın en sevilenleri arasında Blok Kavurma ürünü yer alıyor. 1. kalite etlerden üretilen kavurma, %100 dana eti, iç yağ ve tuzdan üretiliyor. Kuşbaşı formunda kesilen ve özenle kavrulan etlerin bu kadar lezzetli olmasının altında yatan en büyük sır ise usta ellerden çıkıyor olması. Yaz-kış fark etmeksizin bozulma, kokma ya da küf yapmadan saklanabilecek şekilde vakumlanmış Başyazıcı Blok Kavurma, 1000 gramlık orijinal boyutuyla uzun süre sofralarınıza konuk oluyor. Tüm kalite standartlarına uygun olarak üretilen kavurmanın lezzetine doyamayacaksınız.

6. İşletme tipi hazır kavurmalar Yenice Kerimoğlu'ndan

Yenice Kerimoğlu Kavurma, evlerimizdekiler kadar kaliteli ve lezzetli kavurmaları işletmelerde de kullanmak için oldukça iyi bir alternatif. 10 kilogramlık tenekede satışa sunulan Yenice Kerimoğlu Dana Kavurma, Trakya'nın en iyi lezzetleri arasında yer alıyor. Hijyenik et üretimi için gerekli tüm izinler alındığı ve kontrollerin yapıldığı bir tesiste üretilen kavurma, dana eti ve iç yağının mükemmel bir lezzet haline dönüşmesini sağlıyor. Özenle kesilmiş etlerin tüm sinirlerinin ayrıştırılmasıyla üretilen kavurmanın üretim aşamasından sonra bir süre dinlendirilmesinin de lezzeti artıran bir detay olduğunu ekleyelim.

7. 'En iyi kavurma markası hangisi?' diyenler için: Şahin Rize Usulü Kavurma

En kaliteli kavurma çeşitleri arasında Şahin'in ürettiği Şahin Rize Usulü Kavurma, Rize usulü kavurma yöntemiyle üretiliyor. 'Kavurma nasıl pişirilir?' sorusu yöreden yöreye değişen bir cevaba ihtiyaç duysa da Rize usulü kavurmanın ayrıcalığını hemen belirtelim. Rize usulü kavurmada kullanılan yöntemin temeli dananın kol kısmından çıkarılan yumuşacık etle yapılması. Bol iç yağı ile kavrulup ağızda eriyen kıvama getirilen kavurma; özellikle bu çeşidi ile tüketiciler tarafından sıkça tercih ediliyor. Vakumlu ve güvenli paketinde gelen 1000 gramlık kavurma sabah kahvaltılarında sultan, tostlarda ise lezzet ustası olacak.

8. Yağsız kavurma tercih edenler için kavurmalar Organikmarketten

'Kavurma nasıl saklanır?' sorusuna hemen herkesin verebileceği cevap 'Yağıyla' olacak. Fakat Organikmarketten Yağsız Kars Doğal Köy Kavurması bu cevabı değiştiriyor. Kavurmanın çok daha lezzetli ve dayanıklı olmasını sağlayan etken yağ olsa da etini yağsız tüketmek isteyen tüketiciler de unutulmuş değil. Kargo dağıtım esnasında oluşabilecek olası bozulmalar için buz aküsü ve kalın strafor ile gönderilen Organikmarketten Yağsız Kars Doğal Köy Kavurması, tadıyla, dokusuyla, yumuşaklığı ve doğallığıyla her öğünde yenilmeyi hak ediyor. 500 gramlık ambalajlarda sunulan doğal kavurma ile sağlıklı ve lezzetli bir deneyime hazır olun.

9. Kavurmanın diyarından Afyondanbana Kavurma

Sucuğu, kaymağı kadar kavurmasıyla da ünlü Afyon'dan kavurma önerisi vermeden geçmek olmaz. İçinde bulunan lezzetli iç yağı, kuşbaşı doğranmış birinci kalite etleri ve tam kıvamında tuzuyla damağınızda adeta bir imza bırakacak lezzet Afyondanbana markası ile kapınıza kadar geliyor. 500 gramlık ambalajlarda kapınıza kadar gelecek olan bu harika lezzet, aynı zamanda çok korunaklı bir vakumlama sistemiyle paketleniyor. İster sandviçlerde, ister omlette, isterseniz yalnızca soğuk bir meze olarak da tüketebileceğiniz Afyondanbana marka kavurmanın ile birbirinden lezzetli yemeklere imza atabilirsiniz.

10. Sofralarınızın vazgeçilmezi olacak: Gurmepark Rize Kavurma

En kaliteli kavurma markaları arasında kendisine ilk sıralarda yer açan Gurmepark'tan sofralara ahenk katacak bir kavurma önerisiyle karşınızdayız. Kavurma yapımında kullanılan özenle, etlerin sinirlerinin ayrıştırılmasıyla ve yalnızca odun ateşinde pişirilmesiyle mükemmel bir lezzet kazanan Gurmepark Rize Kavurma'yı mutlaka denemelisiniz. Unutmadan belirtelim: bu kavurmada kullanılan etler daha leziz olması için uzun süre dinlendiriliyor. Hazırlama aşamasının ardından küçük ambalajlara konularak paketlenen ürünü aç-bitir olarak tüketmek mümkün. Gurmepark Rize Kavurma, yılların tecrübesi ve özeniyle de farkını hissettiriyor.

11. Aç-bitir kavurmalar soframdan eksik olmasın, daima taze ve lezzetli kalsın diyenler için

Pazar kahvaltılarının şanına yakışacak kavurmalı yumurta yapmak istediğinizde, 100 gramlık porsiyonuyla imdadınıza yetişecek taptaze bir kavurma önerisi ister misiniz? İçerisinde yer alan muhteşem kıvamdaki kuşbaşı etler, tam kıvamında tuz ve yağ oranıyla adeta bir denge kuracak kavurma arayışındaysanız Erzurum İpekgurme markasının ürettiği ürünlere göz atmanızı öneririz. 100 gramlık porsiyonlarla ambalajlanan Erzurum İpekgurme Dana Kavurma, küçük ailelerin ilk tercih sırasında yer alıyor. Bozulma kaygısı gütmeden her ihtiyacınız olduğunda tazecik açıp tüketebilmek ve tekrar ihtiyaç duyduğunuzda yenisini kullanmak için birden fazla sipariş vermenizi tavsiye ederiz.