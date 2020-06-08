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Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı! Taha Duymaz kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 20:29 | Son Güncelleme

Hatay’da, yaşadığı köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerini videoya alarak sosyal medya hesabında yayınlayan 17 yaşındaki Taha Duymaz'ın kapatılan Instagram hesabı yeniden açıldı. Duymaz, 1,3 milyon takipçiye ulaştığı hesabının yeniden açılmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı! Taha Duymaz kimdir?

Fenomen haline gelen ve kullanıcıların yoğun ilgisini gören Taha Duymaz'a çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler yapıldı. Eleştirilere cevap veren Duymaz'ın sosyal medya hesabı, şikayetler üzerine kapatıldı.

Duymaz, 1,3 milyon takipçisi olan hesabının yeniden açılması için form doldurup, başvuru yaptı. Duymaz'ın yaptığı başvurunun ardından, hesabı yeniden kullanıma açıldı. Twitter'ından açıklama yapan Taha Duymaz, "Abilerim, ablalarım hesabım açıldı. Destek veren, dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

Taha Duymaz 2

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Taha Duymaz, 5 metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyada paylaşmaya başladı. Yaşadığı köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerinin videolarını sosyal medyada paylaşan Taha Duymaz, ileride iyi bir aşçı olmayı hedeflediğini söyledi.
Taha DuymazTaha Duymaz 4

Taha, aralarında Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın da bulunduğu ünlü isimlerin de kendisine destek vermesiyle çok sayıda takipçi kazandı.

Taha DuymazTaha Duymaz2
1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni olan Taha Duymaz, yemek ve tarifleriyle sosyal medyada ilgi çekti.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yürü be kardeşim yolun bahtın açık olsun
Böyle insanları öne çıkarın ama şımartmayın. Destek verin ve uyarın
bu haberlerden sonra 5.000 taklit çıktı. millet çakal.
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