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Tahliye taahhütnamesi ile kiracı çıkartılabilir mi? Tahliye taahhütnamesi varsa kiracı çıkmak zorunda mı?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.04.2024 21:20
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Kiracıların belli bir tarihte, içinde bulunduğu taşınmazı, ofisi ya da konutu boşaltacağına dair imzaladığı yazılı belge, tahliye taahhütnamesi olarak adlandırılmıştır. Bizzat kiracı tarafından yazılması gereken belgenin yasal geçerliliği için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı çıkartılabilir mi? Tahliye taahhütnamesi varsa kiracı çıkmak zorunda mı?

İçindekiler

  • Tahliye taahhütnamesi ile kiracı çıkartılabilir mi?
  • Tahliye taahhütnamesi varsa kiracı çıkmak zorunda mı?
  • Tahliye davası ne kadar sürer?

Tahliye taahhütnamesi yasal bir belge olarak kabul edilir ve doğru şekilde, şartlara uygun hazırlanması hâlinde mahkemelerde de geçerliliği vardır. Hukuki açıdan geçerliliği bulunan resmî bir belge olan tahliye taahhütnamesi kiracı tarafından ya da kiracının resmî olarak yetki verdiği vekil tarafından teslim edilmelidir. Hem kiracıyı hem de mülk sahibini garantiye alan bu belgeyi hazırlarken uyulması gereken bazı kurallar bulunur.

Tahliye taahhütnamesi nedir? Tahliye taahhütnamesi nedir?

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı çıkartılabilir mi?

Hazırlanan tahliye taahhütnamesinde kiracının konutu ya da iş yerini boşaltacağına dair açık ve anlaşılır beyanı, ifadesi bulunmalıdır. Ayrıca hangi tarihte boşaltacağı da net olarak belge üzerinde yer almalıdır. Belgenin kira işlemi gerçekleştikten sonra teslim edilmesi de bir diğer önemli noktadır. Bir tahliye taahhüdünün geçerlilik süresi 1 yıldır. Taahhütname kira sözleşmesinin imzalanması esnasında ya da imzalar atılmadan önce verilmişse geçersiz kabul edilir ve yasal hükmü olmaz.

Mülk sahibini de kiracıyı da koruyan bu belge ile eğer verilen taahhüt yerine getirilmezse yasal işlemler başlatılabilir. Ev sahibi ya da iş yeri sahibi, taahhüt ettiği tarihte, süre dolduğu hâlde, kiraladığı yerden çıkmayan bir kiracıyı icra takibine verebilir. Bu yol ile de kiracıyı o mülkten çıkartma hakkına sahip olabilir.

Tahliye taahhütnamesi varsa kiracı çıkmak zorunda mı?

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyesi mümkün olan bir durumdur. Ancak kiracının da itiraz edebileceği durumlar ve itiraz hakları vardır. Örnek olarak kiracı belge üzerinde yer alan imzadan emin olmayabilir. Bu noktada inceleme başlatılır.

Kira tahliye taahhütnamesi belgede belirtilen sürede kiracı tarafından mülk boşaltılmazsa mülk sahibi tarafından 1 ay içinde icra takibine verilebilir. Mülk sahibine tahliye davası açma hakkı doğar. Talep yetkili olan icra dairesine yapılmalıdır.

Mülk sahibi olan kişi, taşınmazının tahliye edilmesi gereken tarihten başlayarak 1 ay içinde icra takibi işlemini başlatması gerekir. İcra takibi başlatıldığı takdirde icra dairesi, kiracı olan kişiye taşınmazın 15 gün içinde tahliye edilmesine ilişkin ihtar ve akabinde ödeme emri gönderir.

Tahliye davası ne kadar sürer?

Kiracının tahliyesi meselesi Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan 352 / 2 maddesinde düzenlenmiştir. Tahliye davasının ne kadar süreceği de karşı tarafın direnmesine (temerrüt) bağlı olarak belli olabilir.
Ortalama olarak bir tahliye davası 6 ay ile 1 yıl arası süren bir davadır. Dava sonucunda tahliye kararı çıkarsa kiracı taahhüttü bozduğu ve beyanına uygun davranmadığı için mahkeme kararı ile çıkartılır ve borçlandırılır.

Not: Bu içerik hukuki tavsiye niteliğinde değildir, yasal işlemlerle ilgili her zaman bir uzmana danışmanız gerekir.

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