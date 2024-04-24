Tahliye taahhütnamesi nedir? Tahliye taahhütnamesi hangi şartlarda geçerli, hangi hâllerde geçersiz olur? Tahliye taahhütnamesi örneği

Hukuki işlemlerde iki taraf arasında yaşanan anlaşmazlıklar ya da varılan anlaşmalar resmî olarak belgelenir. Farklı durumlarda ve farklı alanlarda çeşitli belgeler hazırlanarak bu belgeler çoğu zaman noter onayı ile ibraz edilir. Tahliye taahhütnamesi de kiracı ve mülk sahibi arasında geçen bazı durumlarda sık olarak kullanılan bir belgedir.

Tahliye taahhütnamesi nedir?

Kendi başına taahhütname bir şeyi yapmayı ya da yapmamayı kişinin üzerine aldığını bildiren yazılı bir belge türüdür. Tahliye taahhütnamesi belgesi ise kiracının belli bir tarihte evi ya da iş yerini boşaltacağını belirten bir belgedir. Bu belgenin icra edilebilir özelliği vardır. Yazılı olarak hazırlanması ise belgenin geçerli olması için yasal şarttır.

Tahliye taahhütnamesi belirlenmiş olan yasal şartlar doğrultusunda hazırlanmalıdır. Aksi takdirde geçerliliğini yitirebilir ve hem kiracı hem de mülk sahibi için bir anlamı ya da resmî belge olarak kabul edilme ihtimali kalmaz. Bir diğer önemli nokta da tahliye taahhütnamesinin bizzat kiracı tarafından hazırlanması zorunluluğudur.

Tahliye taahhütnamesi yasal mı?

Hukuki geçerliliği bulunan ve resmî bir belge olan tahliye taahhütnamesi yasal kabul edilir. Herhangi aksi bir durumda mahkemelerde de sunulabilen bir belgedir. Yapılmış olan kira sözleşmesi bittiği zaman kiraya verilen taşınmazın tahliyesi adına çok önemli bir belgedir. Kiracının mülkü boşaltacağına dair yazılı beyanıdır.

Mülk sahibi olan kişi, kiracının tahliye taahhütnamesi ile taşınmaz mülkü belirtilen süre içinde boşaltacağına dair garanti almış olur. Böylece mülkün boşaltma zamanı geldiğinde hem kiracı hem de mülk sahibi için süreç daha kolay ve kısa olacaktır. Yasal olan bu belge Türk Borçlar Kanunu madde 352 doğrultusunda düzenlenir.

Tahliye taahhütnamesi şartları nelerdir?

Kanunlar tarafından belirlenmiş olan ve hem kiracıyı hem de mülk sahibini garanti altına alan tahliye taahhütnamesi şartları şunlardır:

Taahhütnamenin yazılı olarak hazırlanmış olması,

Taahhütnamenin kiracı ya da yetkilendirdiği vekili tarafından verilmesi,

Taahhüdün kiracının kiralanan belli bir tarihte mülkü boşaltacağını beyan eden bir içeriği olması,

Belgenin kiralananın kiracıya verilmesinden sonra teslim edilmiş olması.

Tahliye taahhütnamesi hangi şartlarda geçerli olur?

Belirlenen şartlar doğrultusunda hazırlanmış olan tahliye taahhütnameleri yasal olarak geçerli kabul edilir. Eğer şartlara uygun olarak hazırlanmazsa tahliye taahhütnamesinin hiçbir geçerliliği bulunmaz.

Şahsen kiralayan kişi tarafından hazırlanması baş koşul olan tahliye taahhütnamesi kiralayan kişinin yetki verdiği resmî bir vekil tarafından da teslim edilebilir. Önemli olan kiralayan kişinin mülkü kiraladıktan sonra belgeyi teslim etmesidir.

Tahliye taahhütnamesi ne zaman geçersiz olur?

Tahliye taahhütnamesinin yasal geçerliliğinin bulunmadığı bazı durumlar da vardır. Eğer bir tahliye taahhütnamesi belgesi şartlara uygun olarak hazırlanmazsa geçersiz olur.

Hazırlanan tahliye taahhütnamesi kiralanan mülkün boşaltılacağı tarihi ve kesin olarak bu tarihte boşaltılacağına dair beyanı içermek durumundadır. Aksi takdirde belgenin hiçbir yasal geçerliliği kalmaz.

Tahliye taahhütnamesi hangi hâllerde geçersiz olur?

Kiracı tarafından hazırlanması şartı bulunan tahliye taahhütnamesinin yasal geçerliliğinin bulunmayacağı durumlar şunlardır:

Belgede kiralayanın mülkü boşaltacağına dair açık beyanının olmaması,

Kiralanan mülkün ne zaman boşaltılacağının tarih olarak net bir şekilde belirtilmemesi,

Kiralayan kişi tarafından hazırlanmaması.

Tahliye taahhütnamesi ile tahliye kaç ay sürer?

Kira tahliye taahhütnamesi ile birlikte tahliye süreci 6 ay ya da 1 yıl arasında değişebilir. Bu sürelerde bazı değişiklikler de olabilir. Örneğin, kiracı taahhütnamede yer alan imzaya itiraz ederse dosyada yer alan imzanın incelenmesine gidilir.

Boş tahliye taahhütnamesi sonradan doldurulabilir. Bu durum belgenin geçersizliği konusunda bir durum teşkil etmez. Yargıtayın kararı doğrultusunda boş taahhütname daha sonra doldurulsa da geçerli olur.

Not: Bu içerik hukuki tavsiye niteliğinde değildir, yasal işlemlerle ilgili her zaman bir uzmana danışmanız gerekir.





