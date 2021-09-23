Takipçileri “Hepimiz aynı şeyi yaşadık” dedi! Son halini görünce kendisinden korktu

‘Libbyanderson’ ismindeki TikTok kullanıcısı, sosyal medyada gördüğü bir güzellik trendini denemek istedi. Kaşlarını evde kendi başına boyamak isteyen Libby, sonuç karşısında büyük bir şok yaşadı. Boya karışımını kaşlarının dışında cildinin üst ve alt kısımlarına süren Libby, bu anları TikTok hesabından yayınladı. Cildine bulaşan lekeleri makyaj temizleme mendili ile silmeye çalışan Libby’in eğlenceli videosu binlerce kişi tarafından izlendi.

TAKİPÇİLERİ ÖNERİLERİNİ SUNDU

Libby’in videosundan sonra takipçileri de benzer sorunlar yaşadıklarını dile getirdi. Boyayı misel suyu ve pamuk yardımıyla çıkarttıklarını söyleyen takipçileri bir dahaki boya uygulamasından önce Libby’e kaşlarının etrafına vazelin sürmesini tavsiye etti. Bir takipçisi ise ıslak mendil yardımıyla boyayı çıkartmamaya çalışmamasını söyledi. Takipçisi Libby’e “Ben ıslak mendil yardımıyla çıkartmaya çalıştım cildimde yanıklar oluştu” dedi.



