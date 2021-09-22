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  4. OnlyFans modeli Amanda Martin, estetiksiz halini paylaştı! Boşanınca intikam aldığını söyledi

OnlyFans modeli Amanda Martin, estetiksiz halini paylaştı! Boşanınca intikam aldığını söyledi

22.09.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 yaşındaki OnlyFans modeli Amanda Martin, sosyal medyada daha popüler olmak için bir dizi estetik ameliyat olduğunu itiraf etti. Boşanma sürecinden sonra sosyal medya fenomeni olarak hayatını kazanmaya başlayan Martin, estetik ameliyatları için 23 bin sterlin (yaklaşık 271 bin TL) harcadı.

OnlyFans modeli Amanda Martin, estetiksiz halini paylaştı! Boşanınca intikam aldığını söyledi

Las Vegas’ta yaşayan OnlyFans modeli Amanda Martin, 20 yaşındayken evlendi. 3 yıl boyunca evlilikleri devam eden çift karşılıklı anlaşarak boşandı. Boşanmanın sonrasında ise Martin yeni bekar hayatı için inanılması güç bir dönüşüm yaşadı. İlk olarak kişisel bir fitness antrenörü tuttu ve kilo verdi. Kilo verdikten sonra ise estetik ameliyat sürecini başlatan Martin’in değişimi çevresindekilere büyük bir şaşkınlık yarattı.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

değişim

Estetik ameliyatları için kesenin ağzını açan Martin, dolgu maddeleri, yağ transferi, liposuction ve popo implantı için binlerce lira harcadı. Değişiminden sonra sosyal medyada popüler olan Martin Instagram’da 4.3 milyon takipçiye ulaştı. Aynı zamanda 30 yaşındaki erkek arkadaşı John Hill ile OnlyFans için videolar çekiyor. Sosyal medyaki ücretli reklamlar sayesinde Martin yıllık olarak 1 milyon dolar kazanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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