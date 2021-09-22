OnlyFans modeli Amanda Martin, estetiksiz halini paylaştı! Boşanınca intikam aldığını söyledi

Las Vegas’ta yaşayan OnlyFans modeli Amanda Martin, 20 yaşındayken evlendi. 3 yıl boyunca evlilikleri devam eden çift karşılıklı anlaşarak boşandı. Boşanmanın sonrasında ise Martin yeni bekar hayatı için inanılması güç bir dönüşüm yaşadı. İlk olarak kişisel bir fitness antrenörü tuttu ve kilo verdi. Kilo verdikten sonra ise estetik ameliyat sürecini başlatan Martin’in değişimi çevresindekilere büyük bir şaşkınlık yarattı.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

Estetik ameliyatları için kesenin ağzını açan Martin, dolgu maddeleri, yağ transferi, liposuction ve popo implantı için binlerce lira harcadı. Değişiminden sonra sosyal medyada popüler olan Martin Instagram’da 4.3 milyon takipçiye ulaştı. Aynı zamanda 30 yaşındaki erkek arkadaşı John Hill ile OnlyFans için videolar çekiyor. Sosyal medyaki ücretli reklamlar sayesinde Martin yıllık olarak 1 milyon dolar kazanıyor.



