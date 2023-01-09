Taksi çevirip araca bindiler, araçta başlayan kavga feci bitti! Gece yarısı taksici cinayeti kamerada: 3 şüpheliye gözaltı

Taksicinin öldürüldüğü korkunç olay pazar günü gece 03.00 sıralarında meydana geldi. Fatih Çapa'da gerçekleşen olayda iddiaya göre alkollü M.A. , F.G. ve E.N.G. isimli 3 şüpheli Taksim'de Aydın Altun'un (52) kullandığı taksiyi çevirip araca bindi.

Araç içerisinde kavga etmeye başlayan 3 kişiyi Fatih Çapa'da indirmek isteyen Altun'a küfreden şüpheliler daha sonra Altun'la kavga etmeye başladı.

Araç dışında da devam eden kavganın ardından olay yerine polis çağrıldı. Polis, tarafları doktor raporlarının alınması için hastaneye götürdü. Hastanede sabaha kadar tedavisi devam eden Aydın Altun, aldığı darbeler sebebiyle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan M.A., F.G. ve E.N.G. isimli şüpheliler, "Kasten Öldürme" suçundan işlem yapılmak üzere bugün adli makamlara sevk edilecek. Aydın Altun için de bugün cenaze töreni düzenlenecek.

OLAY ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan taksici Aydın Altun'un hayatını kaybettiği kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

(DHA)