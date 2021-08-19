HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Takside dehşet dolu anlar! Müşteri gibi bindi, bıçağı sürücünün boğazına dayadı

Takside dehşet dolu anlar! Müşteri gibi bindi, bıçağı sürücünün boğazına dayadı

19.08.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kâbus dolu gece taksici Turgut Gültaş’ın Üsküdar’dan bir müşteriyi aracına almasıyla başladı. Taksici Turgut Gültaş müşterisini Ümraniye’ye götürdü. Müşteri para yerine bıçak çıkardı, boğazına dayadı.

Taksici Turgut Gültaş, gaspçının bir anlık boşluğundan yararlandı ve ardından aracın içinde arbede başladı. O anlarda araçtaki güvenlik kamerası kayıttaydı. Arabanın içinde kısa süreli arbede yaşandı. Gültaş, saldırganı ayağından çekerek araçtan dışarı atmaya çalıştı. Turgut Gültaş, olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Olayı anlatan Gültaş, "Öbür tarafa gittim geldim. Telefonla parayı ver dedi. Buyur dedim. Orda duruyor kardeşim dedim. Oradan bir boşluk yaptığı anda ben kendimi dışarıya attım. Cama tekme attı. Arabamın camını kırdı. Ben sol bacağından kaptığım gibi arabanın arkasına attım. O arada semt mahalle toplandı. Kızın biri soda şişesi attı. Biri yangın tüpü sıktı" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR HEMEN POLİSE HABER VERDİ

Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan kulaklarına inanamadı! 8 yaşındaki kızı köle olarak ailesinden alıp...Duyan kulaklarına inanamadı! 8 yaşındaki kızı köle olarak ailesinden alıp...
Yarı mumyalanmış halde bırakılmış! Pompeii'de şaşırtan keşif: Kulakları ve saçları... Yarı mumyalanmış halde bırakılmış! Pompeii'de şaşırtan keşif: Kulakları ve saçları...
Kılıçdaroğlu'ndan seçim çağrısı: İktidarın güvenoyu alması gerektiği aşikarKılıçdaroğlu'ndan seçim çağrısı: İktidarın güvenoyu alması gerektiği aşikar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artış

Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artış

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Yaklaşık 50 ilin kaderini değiştirecek!

Yaklaşık 50 ilin kaderini değiştirecek!

Erdoğan birazdan açıklama yapacak

Erdoğan birazdan açıklama yapacak

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.