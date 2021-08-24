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  4. Taksimetre açmadan fiyat belirlemiş! Turistleri dolandırmaya çalışan taksici yakayı ele verdi

Taksimetre açmadan fiyat belirlemiş! Turistleri dolandırmaya çalışan taksici yakayı ele verdi

24.08.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda turistlerden istediği parayı alamayınca araçtan indiren taksici, yakayı ele verdi. Müşteri seçen ve turistlerin kendisinin belirlediği parayı ödemelerini isteyen taksicinin çalışma ruhsatının geçici olarak iptal edildiği halde trafiğe çıktığı ortaya çıktı ve bin 483 lira idari para cezası kesilerek trafikten men edildi.

Taksimetre açmadan fiyat belirlemiş! Turistleri dolandırmaya çalışan taksici yakayı ele verdi

Beyoğlu'nda, 2 gün önce bir taksici, turist müşteri görünce taksimetreyi açmak istemememiş, talep ettiği parayı alamayınca turistleri aracına almayıp, başka bir turist aileyi de aynı nedenle taksiden indirmişti. Trafik ekipleri, dün Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlerde, taksiyi fark ederek durdurdu.

RUHSAT İPTALİNE RAĞMEN TRAFİĞE ÇIKMIŞ

Yapılan kontrollerde, sürücünün E. Özbek olduğu tespit edilirken, taksinin çalışma ruhsatının da 3 gün süre ile geçici olarak iptal edildiği anlaşıldı. Ekipler, çalışma ruhsatının iptaline rağmen trafiğe çıkan E. Özbek'e Karayolları Trafik Kanunu'nun EK2/5 maddesince bin 339 TL ve 47/1D (Yönetmelikte belirtilen diğer hükümlere uymamak) maddesine istinaden 144 TL olmak üzere, toplamda bin 483 TL idari para cezası uyguladı.

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TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ekipler ayrıca, taksiyi de trafikten men etti. Taksi, trafik çekicisi yardımıyla otoparka çekildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beyoğlu
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