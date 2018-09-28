MAGAZİN

Talat Bulut'tan Ece Erken hakkında uzaklaştırma kararı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.09.2018 19:40 | Son Güncelleme

'Yasak Elma' dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut'u 19 yaşındaki kostüm asistanı kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikayet etmişti. Savcılık iddia ile ilgili yeterli delil bulunamadığı için takipsizlik kararı vermişti. Bu sabah 'Söylemezsem Olmaz' programında bir kadın kardeşinin Talat Bulut tarafından taciz edildiğini iddia etti. Bu haberlerin ardından Talat Bulut, program sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Talat Bulut'tan Ece Erken hakkında uzaklaştırma kararı

'Yasak Elma' dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut'u 19 yaşındaki kostüm asistanı kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikayet etmişti. Savcılık iddia ile ilgili yeterli delil bulunamadığı için takipsizlik kararı vermişti. Bu sabah 'Söylemezsem Olmaz' programında bir kadın kardeşinin Talat Bulut tarafından taciz edildiğini iddia etti. Bu haberlerin ardından Talat Bulut, program sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı...

İşte ünlü oyuncunun avukatı aracılığıyla yaptığı açıklama:

Değerli Basın Mensubu Arkadaşlar,
Hakkındaki iddiaların mesnetsizliği ilgili yargı merciilerince de kesin olarak verilen karar ile sabit olan müvekkilim Talat BULUT için yargı kararını tanımayarak beyanda adeta karalama kampanyası başlatan Ece ERKEN ve Bircan Bali'nin, Bakırköy 2. Aile Mahkemesi'nce uzaklaştırma kararı verilmiştir. Söz konusu kararın ihlali halinde ilk seferinde 3 günden 10 güne, ikinci seferinde ise 15 günden 30 güne kadar tazyik hapsi yaptırımı uygulanacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Av. Ahmet AVŞAR

PARTNERBoşanmayı şampanyayla kutladıBoşanmayı şampanyayla kutladı
Esra Dermancıoğlu yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaştıEsra Dermancıoğlu yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı
Seren Serengil: Kanımda bir problem varSeren Serengil: Kanımda bir problem var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Talat Bulut ece erken yasak elma

En Çok Okunan Haberler

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

O ülkede artık zina suç değil!

O ülkede artık zina suç değil!

Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sinem Kobal yaza veda edemedi

Sinem Kobal yaza veda edemedi

Yıldız Tilbe, seyircileri kahkahaya boğdu!

Yıldız Tilbe, seyircileri kahkahaya boğdu!

Acun Ilıcalı'dan yeni jüri üyeleriyle O Ses Türkiye 2018 paylaşımı

Acun Ilıcalı'dan yeni jüri üyeleriyle O Ses Türkiye 2018 paylaşımı

Esra Dermancıoğlu yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı

Esra Dermancıoğlu yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı

Seren Serengil: Kanımda bir problem var

Seren Serengil: Kanımda bir problem var

Nusret'te alevli şov yaktı! Kadın turist ölümden döndü

Nusret'te alevli şov yaktı! Kadın turist ölümden döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.