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Film setindeki ölümle ilgili korkunç iddia: Alec Baldwin'e gerçek silah mı verildi?

22.10.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rust isimli filmin setinde başrol oyuncusu Alec Baldwin kazara filmin yönetmeni ile görüntü yönetmenini vurdu. Dünyayı dehşete düşüren olayda görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetti. Olay tüm dünya basınında manşet olurken, kan donduran bir iddia ortaya atıldı.

Alec Baldwin yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği “Rust” filminin çekimleri sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmeni hem filmin yönetmenine isabet etti.

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ HAYATINI KAYBETTİ, YÖNETMEN YARALI

42 yaşındaki görüntü yönetmeni Hutchins'in hava yoluyla New Mexico Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

48 yaşındaki filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza ise ambulansla Christus St. Vincent Bölge Tıp Merkezi'ne götürüldü ve burada tedavisi sürüyor. Durumunun ne kadar ciddi olduğuna dair henüz bir açıklama yok

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşünülüyor ancak polis soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı. Olay yerinden gelen görüntülerde Film için set olarak kullanılan küçük bir kilisenin polis kordonuna alındığı görüldü.

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KURU SIKI SİLAH DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?

CNN Türk yayınına katılan Dış Politika Analisti Ali Çınar, olayın detaylarını ve ABD'deki yankılarını aktarırken sette yaşanan korkunç kaza ile ilgili kan donduran iddiaları dile getirdi.

AA

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, Alec Baldwin'e yöneltilecek suçlamanın ve verilecek cezanın soruşturma sonrası belli olacağını aktaran Çınar, olayla ilgili şüpheleri de bu yayında dile getirdi. Film setlerinde, kullanılan silah ve benzeri tehlikeli aletlerle ilgili teknisyen bulundurulduğunu aktaran Çınar, olay anının kayıtları incelendikten sonra okların bu görevliye dönebileceğini, herhangi bir ihmal olup olmadığının tespitinin çekimler izlendikten sonra yapılacağını belirtti.

Film setinde dehşet! ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürdüFilm setinde dehşet! ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürdü

Ali Çınar, korkunç olayla ilgili olarak kuru sıkı silahın nasıl ölüme sebep olduğuyla ilgili iddiaları aktarırken henüz kesinleşmiş bir bilgi olmasa da kullanılan kuru sıkı silahın gerçek bir silahla değiştirilip değiştirilmediğinin de iddialar arasında olduğunu söyledi. Polisin yaptığı ilk açıklamada olaya sebep olan silahın kuru sıkı olduğu ifade edilmişti ancak bu silahtan çıkan kurşunların incelenmesiyle kesin sonuçlara ulaşılabileceği düşünülüyor.

BALDWIN: BANA NEDEN DOLU SİLAH VERDİNİZ?

Daily Mail'de yer alan haberdeki iddia ise Ali Çınar'ın aktardığı şüpheyi doğrular nitelikte. Habere göre setteki görgü tanıkların bir tanesi korkunç olayın ardından Baldwin'in "Bana neden dolu bir silah verdiniz?" diye bağırdığını iddia etti. Ancak film ekibi polisin açıklamasını doğrular şekilde kullanılan silahın kuru sıkı olduğu konusunda ısrarcı. Baldwin henüz bir açıklama yapmadığı için olayla ilgili sır perdesi henüz aralanamıyor.

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Ali Çınar, Rust isimli filmle ilgili üzücü tesadüfü de izleyicilere aktardı. Kazara görüntü yönetmenini öldüren ve yönetmenini yaralayan Alec Baldwin, çekimi süren filmde kazara birini silahla vurarak öldüren 13 yaşındaki torununu kurtarmaya çalışan bir adamı canlandırıyordu.

BALDWIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

63 yaşındaki Baldwin'in polis ofisinin önünde gözyaşlarına boğuldu ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Baldwin'in sözcüsü ise olayın sette boş bir pervane tabancasının teklemesiyle ilgili bir kaza olduğunu söyledi.

FİLM DURDURULDU

New Mexico Film Ofisi'nden yapılan bir habere göre Rust'ın çekimlerinin Kasım ayı başına kadar devam etmesi planlanıyordu, ancak filmin prodüksiyonu artık durduruldu.

BİRKAÇ SAAT ÖNCE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Alec Baldwin, yaşanan kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından setten fotoğraf paylaşmıştı.

GGF

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