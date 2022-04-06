Tam 15 yıl sonra sırtındaki kurşunu çıkarttılar! “Orada olmaması gerektiğini biliyordum”

Hemşire asistanı olan Erica Miles, henüz lisede öğrenciyken yanlış zamanda yanlış yerde olmanın kurbanı oldu. Bir çatışmanın ortasında kalarak sırtından vurulan Miles yaşadığı için şanslı olduğunu ifade ederken 15 yıl boyunca sırtında bir kurşunla hayatını devam ettirmek zorunda kaldığını söyledi.

ÇIKARTMAK İSTEMEDİLER

Olay gününün bütün anlarını hatırladığını ifade eden Miles, “2007 yılında lisedeyken, bir futbol maçından sonra arkadaşlarım ve ben arabamızı bekliyorduk ve sonunda birbirine ateş eden iki grup insanın ortasında masum seyirciler olduk. O anda sırtımdan vuruldum, yanma hissini hissettim. Doktorlar o sırada omurgama çok yakın olduğunu ve çıkarmak istemediklerini söylediler.” dedi.

15 YIL SONRA MÜDAHALE ETTİLER

Vurulmasından 15 yıl sonra şaşırtıcı bir şekilde, mermi vücudunun içinde kaymış ve belinin derisinin yüzeyine yaklaşmıştı. Sırtında bir mermiyle yaşamaya alıştığını ifade eden Miles, kurşunun yer değiştirmesi üzerine dayanılmaz bir acıyla doktora başvurdu.

Miles, “Yıllar boyunca sırtımda hareket ettiğini hiç hissetmedim. Bunu hiç düşünmedim, cildimin yüzeyinde hissettiğim geceye kadar beni hiç rahatsız etmedi. Orada olmaması gerektiğini biliyordum ama beni korkuyordum. Sonunda ameliyat olmak zorunda olduğumu fark ettim” diye konuştu. Ameliayatı başarılı bir şekilde geçen Miles, iyileşme sürecinin de kolay olduğunu ve ağrılarının bir anda azaldığını sözlerine ekledi.



