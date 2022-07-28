Tam 4000 prezervatifle kanalizasyonu tıkadılar! O etkinliğin ardından yaşananlar şoke etti

Hindistan'daki 2010 yılında gerçekleşen İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda 4.000 prezervatif kullanıldığı ve bunun sonunda köyün su tesisatında hasara yol açtığı iddia edildi. Bu iddia sporcuların spor etkinliklerinde cinsel anlamda oldukça aktif oldukları iddiasını doğrularken, bazı sporcular da açıklamalarıyla bunu teyit ettiler.

AĞZINDAN KAÇIRDI

Büyük Britanya Takımı futbolcusu Micah Richards, bir keresinde, 2012 Londra Olimpiyatlarının, üst düzey sporcular için cinsel aktiviteyle dolu ve kondomun herkes için ücretsiz olduğunu ağzından kaçırdı. Birçok turnuvada da durum benzerdi.

TAM BİR FELAKETTİ

Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen 2010 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nın tam bir felaket olduğu iddia edildi. 71 ulusun 21 spor dalında ve 272 etkinlikte mücadele ettiği 12 gün süren etkinlikte sporcular, eşi benzeri görülmemiş düzeyde cinsel aktivite raporlarıyla olimpiyatı tamamladılar.

KANALİZASYON SORUNLARI YAŞANDI

Olimpiyat süresince sporculara 4.000 ücretsiz prezervatif sağlandığı bildirildi. Etkinliğin ardından, olimpiyatın gerçekleştiği köyde, prezervatiflerin dikkatsizce atılması sonucu tıkanmış kanalizasyon sorunları olduğu iddia edildi.

DOĞRULUK PAYI YÜKSEK

Eski Olimpiyat masa tenisi oyuncusu Matthew Syed'in bir zamanlar açıkladığı gibi, cinsellik herhangi bir oyunda sporcu yaşamının daimi bir parçası olduğu söylendiğinden, iddiaların doğruluk payının yüksek olduğu tahmin ediliyor.



