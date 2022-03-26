Tam 8 katı kadar oldu! Akıllara durgunluk veren alerjik reaksiyon...

Dudaklarının diğer yüz hatlarına kıyasla orantısız derecede küçük olduğunu hisseden, Kailee ilk kez dudak dolgusunu denemeye karar verdi. Ancak, üst ve alt dudaklara 1ml enjekte edilen operasyondan kısa süre sonra kararından pişman oldu. Çünkü, randevudan sonraki bir saat içinde, 23 yaşındaki genç kadın dudaklarının hızla şişmeye başladığını fark etti. Kailee'nin dudakları şişerek normal boyutlarının 'sekiz katına' ulaştı. Bunun alerjik bir reaksiyondan kaynaklandığını düşündü.

KONUŞAMIYORDU

Şişliği buzla yatıştırmaya çalıştığını söyledi ama bu işleri daha da kötüleştirdi. Randevudan sonraki 48 saat boyunca, inanılmaz derecede ağrıyan ve şişen 'sosis dudakları' nedeniyle konuşamıyor ve herhangi bir şey yiyip içemiyordu. Şişliği fark ettikten sonra, Kailee doktoruyla konuştu ve şişliği yatıştırmak için bir haftalık bir tedaviye karar verdiler. Doktorlar şişliğin boğazında da bir kapanma riski yaratabileceğinden endişe etti ama neyse ki şişlik 3 gün sonra azalmaya başladı ve daha fazla tedaviye gerek kalmadan düzeldi.

GÖRENLER YAPMAMAYA YEMİN ETTİ

Kailee, insanları dolguya karşı alerjik reaksiyonların riskleri konusunda uyarmak için dev dudaklarının şok edici görüntülerini paylaştı. Birçok kullanıcı bu görsellerin ardından dudak dolgusu yaptırmamaya yemin ettiklerini söylediler. Genç kadın, bu acı verici deneyimin başlangıçta onu tekrar dolgu yaptırmaktan uzaklaştırdığını söyledi. Şimdiki halini sevdiğini bu yüzden de yaptırıp yaptırmayacağını bilmediğini belirtti.



