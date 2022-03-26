Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Tam 8 katı kadar oldu! Akıllara durgunluk veren alerjik reaksiyon...

Tam 8 katı kadar oldu! Akıllara durgunluk veren alerjik reaksiyon...

26.03.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Philadelphia, Pensilvanya'dan Kailee Jones, dudaklarının boyutundan memnun değildi ve dudak dolgusunu denemek istedi. Ancak genç kadın dolgu maddelerine yoğun bir alerjik reaksiyon gösterdi ve operasyonun ardından dudakları normal boyutunun "sekiz katı" kadar şişti.

Tam 8 katı kadar oldu! Akıllara durgunluk veren alerjik reaksiyon...

Dudaklarının diğer yüz hatlarına kıyasla orantısız derecede küçük olduğunu hisseden, Kailee ilk kez dudak dolgusunu denemeye karar verdi. Ancak, üst ve alt dudaklara 1ml enjekte edilen operasyondan kısa süre sonra kararından pişman oldu. Çünkü, randevudan sonraki bir saat içinde, 23 yaşındaki genç kadın dudaklarının hızla şişmeye başladığını fark etti. Kailee'nin dudakları şişerek normal boyutlarının 'sekiz katına' ulaştı. Bunun alerjik bir reaksiyondan kaynaklandığını düşündü.

Botoks partisinde dudakları iki katı şişen kadın: RachaelBotoks partisinde dudakları iki katı şişen kadın: Rachael

KONUŞAMIYORDU

duakkkk

Şişliği buzla yatıştırmaya çalıştığını söyledi ama bu işleri daha da kötüleştirdi. Randevudan sonraki 48 saat boyunca, inanılmaz derecede ağrıyan ve şişen 'sosis dudakları' nedeniyle konuşamıyor ve herhangi bir şey yiyip içemiyordu. Şişliği fark ettikten sonra, Kailee doktoruyla konuştu ve şişliği yatıştırmak için bir haftalık bir tedaviye karar verdiler. Doktorlar şişliğin boğazında da bir kapanma riski yaratabileceğinden endişe etti ama neyse ki şişlik 3 gün sonra azalmaya başladı ve daha fazla tedaviye gerek kalmadan düzeldi.

Sosyal medya fenomeni Sabrina Sabrok, onlarca estetik ameliyat sonrasında yüzünün bir kısmını kullanamadığını açıkladıSosyal medya fenomeni Sabrina Sabrok, onlarca estetik ameliyat sonrasında yüzünün bir kısmını kullanamadığını açıkladı

GÖRENLER YAPMAMAYA YEMİN ETTİ

Kailee, insanları dolguya karşı alerjik reaksiyonların riskleri konusunda uyarmak için dev dudaklarının şok edici görüntülerini paylaştı. Birçok kullanıcı bu görsellerin ardından dudak dolgusu yaptırmamaya yemin ettiklerini söylediler. Genç kadın, bu acı verici deneyimin başlangıçta onu tekrar dolgu yaptırmaktan uzaklaştırdığını söyledi. Şimdiki halini sevdiğini bu yüzden de yaptırıp yaptırmayacağını bilmediğini belirtti.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova’dan şaşırtan itiraf! “Kralla birlikte olmak istiyorum”Yetişkin film yıldızı Mia Malkova’dan şaşırtan itiraf! “Kralla birlikte olmak istiyorum”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyadan meydan okudu! İç çamaşırıyla cevap verdiSosyal medyadan meydan okudu! İç çamaşırıyla cevap verdi
Çocuklarını görenler torunu sanıyor!Çocuklarını görenler torunu sanıyor!
Paylaşımına beğeni yağdı! İç çamaşırsız poz verdiPaylaşımına beğeni yağdı! İç çamaşırsız poz verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında yere düştü! Frikik vermekten kurtulamadı

Canlı yayında yere düştü! Frikik vermekten kurtulamadı

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Aylık kazancı dudak uçuklattı

Aylık kazancı dudak uçuklattı

Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı! “Taliban tehdit...”

Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı! “Taliban tehdit...”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.