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Tam uçağa binecekken körükteki boşluktan atladı... Apronda korkunç ölüm!

12.12.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki Adnan Menderes Havalimanı'nda korkunç bir olay meydana geldi. Bir yazılım firmasının yöneticisi Beyza Taşkıran, tam uçağa bineceği anda uçağa bağlı körükteki boşluktan atladı. 14 metreden beton zemine çakılan Taşkıran, olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan Taşkıran'ın son anda telefonla konuşacağını söyleyerek arkadaşlarının yanından ayrıldığı öğrenildi.

Tam uçağa binecekken körükteki boşluktan atladı... Apronda korkunç ölüm!

Adnan Menderes Havalimanı'nda korkunç bir ölüm meydana geldi. Turizm fuarı için geldiği İzmir’den Antalya’ya dönmek üzere havalimanına gelen yazılım firmasının yöneticisi Beyza Taşkıran, uçağa bağlanan körükten atladı. 14 metreden betona çakılan genç kadın hayatını kaybetti.

TELEFONLA KONUŞACAĞINI SÖYLEMİŞ

Uçağa binmek için körükten geçen 32 yaşındaki Beyza Taşkıran, son anda telefonla konuşacağını söyleyerek arkadaşlarından ayrıldı.

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"SON GÜNLERDE SIKINTILARI VARDI"

Arkadaşları, genç kadının son günlerde ailesiyle ilgili sıkıntıları olduğunu ve uçağa binmeden önce de telefonla konuşacağını söyleyerek kendilerinden ayrıldığını ifade etti.

BEYZA TASKIRAN

Yeni Asır'daki habere göre; Beyza Taşkıran'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

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İntihar adnan menderes havalimanı

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