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Tamamen transparan giyen Gülşen fiziğiyle büyüledi! 'Sanat eseri gibi'

18.06.2023 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen, sahnede giydiği kıyafet tercihleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. İddialı tasarımlar giymeyi seven Gülşen, bu kez tamamen transparan giydi. Balıkçı ağı tarzı kıyafetiyle büyük beğeni topladı.

Gülşen geçtiğimiz gün verdiği bir konserde giydiği kırmızı transparan elbisesiyle gündem oldu. Bel bölgesini açıkta bırakan elbisesiyle büyük beğeni toplayan popçu Gülşen'in tarzına adeta beğeni ve yorum yağdı.

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Cahide isimli eğlence mekanında konser veren Gülşen, sahnede giydiği kıyafetle olay oldu.

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Ünlü şarkıcının, 'O nasıl bir vedaydı öyle?' yazdığı 7 fotoğraflık seri paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Son dönemde imam hatipliler için yaptığı konuşma ile gündemde olan sanatçının paylaşımını beğenenler arasında Ezgi Mola, Şeyda Coşkun, Rachel Araz, Didem Soydan ve Çağın Bodur gibi isimler yer aldı.

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Gülşen'in sahne tarzı ise büyük beğeni topladı. Kullanıcılardan 'Tarz kadın', 'Ve Tanrı kadını yarattı', 'Bu kadar güzel olmayı nasıl başarıyorsun', ' Alev aldı buralar' gibi yorumlar geldi.

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SİYAH KUŞAK SAHİBİ

Gülşen Bayraktar ya da sahne adıyla Gülşen, 24 Mayıs 1976 doğumludur. Fatih, İstanbul sınırlarında yer alan Çapa'da Ordulu bir ailenin üçüncü ve son çocuğu olarak dünyaya geldi.

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Babası Arslan Bayraktar makine mühendisiyken annesi Nimet Bayraktar ev hanımıdır.

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Şehremini Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Müziği Nazariyatı bölümüne başladı.

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Lise yıllarında Uzak Doğu dövüş sporlarına merakının bir sonucu olarak karate eğitimi alarak siyah kuşak sahibi oldu.

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