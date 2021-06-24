Tamamı kadınlardan oluşuyor! Dünyanın en ilginç savaş ekibi: Akashinga

2017 yılında Avustralyalı çevreci Damien Mander tarafından kuruldu. Ayrıca Uluslararası Kaçak Avlanmayla Mücadele Vakfı’nın bir kolu olan Akashinga, Shona’da “cesur olanlar” anlamına geliyor. Afrika’daki vahşi yaşamı koruyan Akashinga, bekar anneler, cinsel ve fiziksel istismar görenler, dul ve yetim kadınlardan oluşuyordu. Kadınlar bölgedeki vahşi hayvanları kaçak avcılardan korumak için özel olarak eğitiliyorlar.

Koruyucu ekibin içinde yer alan kadınlar çok zor ve titiz bir eğitim sürecinden geçiyor. Bu süreç sayesinde en zorlu koşullara ve ağır silahlı kaçak avcılara karşı hazırlıklı oluyorlar. Zimbabve’deki sıcak hava, kadın koruyucuları etkileyen en büyük nedenlerden biri oluyor.

Koruyucu ekip sadece filleri değil, aynı zamanda aslanlar ve gergedanlar da dahil olmak üzere birçok vahşi hayvanı koruyor. Yaklaşık 300 kilometrelik bir alanda görev yapan ekip, çalışmalarını genişletmek için planlar yapıyor. 2025 yılına kadar bölgede yaşayan türlerin geleceğini güvence altına almak, insanlar için daha iyi yaşamlar yaratmak ve dünyanın dört bir yanındaki insanları dünyamızı iyileştirmek amacıyla harekete geçmeye teşvik etmek için 1000 kadını daha işe alıp daha geniş bir bölgede görev yapacaklar.



