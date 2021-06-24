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Tamamı kadınlardan oluşuyor! Dünyanın en ilginç savaş ekibi: Akashinga

24.06.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaçak avlanma yüzünden Zimbabve’deki fil nüfusu ciddi oranda hasar aldı. 2001 yılından bu yana fil nüfusu yüzde 40 azaldı. 2017 yılında vahşi hayvanları korumak için Akashinga isimli tamamı kadınlardan oluşan bir koruyucu ekip kuruldu. Bu ekibin faaliyetlerinden sonra bölgedeki fillerin yasak avlanma olayları yüzde 80 azaldı.

Tamamı kadınlardan oluşuyor! Dünyanın en ilginç savaş ekibi: Akashinga

2017 yılında Avustralyalı çevreci Damien Mander tarafından kuruldu. Ayrıca Uluslararası Kaçak Avlanmayla Mücadele Vakfı’nın bir kolu olan Akashinga, Shona’da “cesur olanlar” anlamına geliyor. Afrika’daki vahşi yaşamı koruyan Akashinga, bekar anneler, cinsel ve fiziksel istismar görenler, dul ve yetim kadınlardan oluşuyordu. Kadınlar bölgedeki vahşi hayvanları kaçak avcılardan korumak için özel olarak eğitiliyorlar.

Koruyucu ekibin içinde yer alan kadınlar çok zor ve titiz bir eğitim sürecinden geçiyor. Bu süreç sayesinde en zorlu koşullara ve ağır silahlı kaçak avcılara karşı hazırlıklı oluyorlar. Zimbabve’deki sıcak hava, kadın koruyucuları etkileyen en büyük nedenlerden biri oluyor.

Koruyucu ekip sadece filleri değil, aynı zamanda aslanlar ve gergedanlar da dahil olmak üzere birçok vahşi hayvanı koruyor. Yaklaşık 300 kilometrelik bir alanda görev yapan ekip, çalışmalarını genişletmek için planlar yapıyor. 2025 yılına kadar bölgede yaşayan türlerin geleceğini güvence altına almak, insanlar için daha iyi yaşamlar yaratmak ve dünyanın dört bir yanındaki insanları dünyamızı iyileştirmek amacıyla harekete geçmeye teşvik etmek için 1000 kadını daha işe alıp daha geniş bir bölgede görev yapacaklar.

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