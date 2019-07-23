Tamer Karadağlı'dan yeni imaj açıklaması!

Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Tamer Karadağlı yeni imajıyla olay olmuştu.

Sadece motor üzerinde göründüğü kareleriyle değil aynı zamanda beyazlayan saçı ve sakallarıyla birlikte takipçilerinin dikkatini çeken Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından yüklediği fotoğrafların altındaki ‘yaşlanmışsın’ yorumları sonrası sessizliğini bozdu.

Geride bıraktığımız gün Amerika’daki motor turunun bittiğini duyuran Tamer Karadağlı, tur sonrasında sosyal medya hesabından bir selfie paylaştı ve altına da şunları yazdı:

“Evet, doğru… Saçım, sakalım beyaz. Bundan da utanmıyorum. Çünkü insanın saçının, sakalının beyazlaması utanılacak bir şey değil. Her bir beyaz telin bir hikayesi var. Yaş almak güzeldir. Ben mutluyum kır saçımla,sakalımla. O yüzden bırakalım bu 'yaşlanmışsın' muhabbetini.”

