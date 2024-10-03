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Tamer Karadağlı'nın 'Lale devri bitti' sözlerine Erdal Beşikçioğlu'ndan yanıt! "20 yıldır gerileme dönemi..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.10.2024 07:25
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, bazı oyunculara çalışmadığı halde maaş ödendiğini belirterek "Lale devri bitti. Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum" demişti. Bu açıklama Erdal Beşikçioğlu'na soruldu. Usta tiyatrocu ve şimdiler de belediye başkanı açıklamasıyla gündem oldu.

Tamer Karadağlı'nın 'Lale devri bitti' sözlerine Erdal Beşikçioğlu'ndan yanıt! "20 yıldır gerileme dönemi..."

Çocuklar Duymasın dizisi ile hafızalara kazınan Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmuştu. Tamer Karadağlı geçtiğimiz haftalarda “Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama ‘Ben oyuncuyum’, ‘Ben tiyatrocuyum’ demesi doğru gelmiyor. ‘Çalışmayacaksanız istifa edin’ diyorum… Birçok arkadaşımıza ‘Gidin dizi-filmlerde oynayın, para kazanın, görünür olun, isminiz marka değeri taşısın’ diyorum. Bunu destekliyorum, herkese de izin veriyorum. Ama sözleşmelerinde ‘asli görevinizi aksatmamak’ kaydıyla" demişti.

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, devamında ise "Bazı oyuncularımız 15 sene boyunca oynamamış. Dışarıda dizi çekiyor, kendi özel tiyatrosu var, maaş alıyor ama çalışmıyor. Bunlar istifa ettiler. Lale Devri bitti. Sayıları çok fazla değildi. Çalışmak isteyen çok fazla oyuncu var. Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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TAMER KARADAĞLI'NIN SÖZLERİ SORULUNCA...

Etimesgut Belediye Başkanı ve Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın "Lale Devri’nin bitti açıklamasına 1’inci Uluslararası Kent Tiyatro Festivali Etimesgut’un Beyoğlu Metrohan’da gerçekleşen basın toplantısında cevap verdi.

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Geçmişte Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yapan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu “Tamer Karadağlı’nın Lale Devri’ni nasıl yorumladığına bağlı, ancak Devlet Tiyatroları 20 yıldır Lale Devri değil, gerileme dönemi yaşıyor. Bu gerçeğin bir an önce fark edilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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Erdal Beşikçioğlu Tamer Karadağlı
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