Tamer Karadağlı trafik sıkışınca yakalandı

“Çocuklar Duymasın”ın Haluk’u Tamer Karadağlı, önceki gün Nişantaşı trafiğinde bir kadın arkadaşıyla objektiflere yakalandı.

Habercileri fark edince yüzü asılan oyuncu, aracının güneşliğini indirerek kendini gizlemeye çalıştı.

Uzun bir süredir aşk hayatıyla gündeme gelmeyen Karadağlı, kameraları görünce gerildi. Karadağlı ile esmer sevgilisi, sinirli bir şekilde hızla olay bölgesinden uzaklaştı.

Karadağlı geçtiğimiz yıllarda da yakalanmış ve magazin gündemini epey meşgul etmişti.