TANAP çalışmalarında açığa çıkan 247 tarihi eser Bandırma'da sergileniyor

BALIKESİR (AA) - Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) çalışmalarındaki kazılarda ortaya çıkan Roma ve Bizans dönemine ait 247 eser, Bandırma Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, projeyi insana ve çevreye saygılı olarak yürüttüklerini söyledi.

Düzyol, projenin inşaat çalışmaları öncesinde bugüne dek bilinmeyen 106 arkeolojik nitelikli alan, inşaat aşamasında ise 48 rastlantısal buluntu alanı keşfedilerek Türkiye kültür envanterine kazandırıldığını anlattı.

Müze müdürlüklerinin denetiminde yapılan 25 kurtarma kazısı sonucu gün yüzüne çıkartılan 1200'ü aşkın eserin koruma altına alındığını aktaran Düzyol, "Projemiz kapsamında yapılan kazılarda, Kalebayır arkeolojik sahasında yaklaşık 3 ay çalışılmış, 71 adet mezar açılmış, envanterlik ve etütlük olmak üzere 600'e yakın eser gün yüzüne çıkarılmıştır. Diğer arkeolojik alanlarda, Şevketiye ve Üzümlü'de yapılan kazılarda mezar ve yerleşim yerine ait izler tespit edilmiştir. TANAP, kazılara fon desteği sağlamakla yetinmemiş, Bandırma Müzesi, Bursa ve İstanbul laboratuvarlarına eser restorasyonları için malzeme ve ekipman desteği de vermiştir." diye konuştu.