Tanem Sivar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ünlü sunucu Tanem Sivar MasterChef'te!

Tanem Sivar, bugün MasterChef'te nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Birçok kişi ünlü oyuncu hakkında interntte araştırma yapıyor. Peki, Tanem Sivar kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu Masterchef ünlüler programının konuğu Tanem Sivas hakkında merak edilenler...

TANEM SİVAR KİMDİR?

Tanem Sivar 5 Temmuz 1980 yılında ABD'de doğdu.

Özel bir kolejden mezun olduktan sonra San Diego State Üniversitesi'nin Televizyon-Sinema Bölümü'nü bitiren Sivar, FOX TV'de çalıştıktan sonra 2005 yılında Acun Ilıcalı'yla birlikte çalıştı.

Lig TV’de 21 adlı spor programını sundu. 2010 yılında Güney Afrika'da Dünya Futbol Şampiyonası'nda TRT için Şebnem Dönmez, Tülin Şahin, Seray Sever ve Aysun Kayacı ile birlikte çekimler ve röportajlar yaptı. 2013 itibarıyla CNN Türk'te "Cumartesi sabahları iki kahve arası" adlı programı sundu.

Tanem Sivar, 2015'te yelken sporcusu Edhem Dirvana ile evlendi.

