Taner Ölmez'den evlilik açıklaması!

Mucize Doktor'da canlandırdığı Ali Vefa karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Taner Ölmez son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Ölmez dizideki başarılı oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatıyla da gündemden düşmüyor. Ece Çeşmioğlu'yla ilişki yaşayan Taner Ölmez önceki gün magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. "İlişkimiz çok güzel gidiyor" diyen Ölmez, Belçika’nın tarihi şehri Brugge’da bir köprünün üzerinde yürürken sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na evlilik teklifinde bulunduğu iddiasına ise, "Ben de gazetelerden okuyorum" yanıtını verdi. (Gecce)



