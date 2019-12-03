Taner Ölmez şarkıcılığıyla da herkesi mest etti

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümden itibaren muhteşem yeteneğiyle herkesi kendine hayran bırakan Taner Ölmez, içinde kendisinin de yer aldığı Barabar Grup ile dün akşam Ankara'da konser verdi. Ölmez'in konserdeki eğlenceli anları sosyal medyada da gündem oldu.

LİNGO LİNGO ŞİŞELERİ SÖYLEDİ

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra bir müzik grubunda yer alan ve şarkılar söyleyen Taner Ölmez, dün akşam Ankara'da sevenleriyle buluştu. Konserde 'Lingo Lingo Şişeler' gibi çeşitli şarkılar söyleyen Ölmez, halay performansıyla da hayranlarından tam not aldı.

DANSLARIYLA HAYRAN BIRAKTI

Mucize Doktor dizisinde savant hastası olan bir cerrahi asistanı oynayan Taner Ölmez, konserindeki performansıyla herkesi şaşkına çevirdi. Aslen Tuncelili olan yakışıklı oyuncu, danslarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.



