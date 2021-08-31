HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Tanıştıkları halk otobüsünü gelin arabası yaptı: Yolcuydu, son durağım oldu

Tanıştıkları halk otobüsünü gelin arabası yaptı: Yolcuydu, son durağım oldu

31.08.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te Belediye Özel Halk Otobüsü şoförlüğü yapan Ferhat Akkirpi, otobüste tanıştığını eşini ‘Son Durağım’ diyerek süslediği otobüsü ile tünelleri ve dağları aşarak almaya gitti. Esra ve Ferhat çiftinin otobüslerden oluşan düğün konvoyu renkli görüntülere sahne oldu. Ferhat Akkirpi eşi için, ''Biz otobüste tanıştık. Kendisi yolcuydu. Sonradan son durağım oldu'' dedi.

Karabük’te halk otobüsünde şoförlük yapan Ferhat Akkirpi, otobüste tanışarak evliliğe kadar uzanan bu yolda tanıştıkları otobüsü süsleyerek gelin arabası yaptı.

Diğer şoför arkadaşlarının da otobüslerle eşlik ettiği düğün konvoyu ile yola koyulan damat Ferhat, dağları ve tünelleri aşarak Yenice ilçesindeki gelin evine kadar gitti. Burada dualarla gelini evinden alan damat Ferhat Akkipri, eşini de otobüse bindirerek konvoy eşliğinde vatandaşların şaşkın bakışları arasında düğün salonuna gitti.

Screenshot_12

''KENDİSİ YOLCUYDU, SON DURAĞIM OLDU''

Uzun süredir halk otobüslerinde şoförlük yaptığını dile getiren Ferhat Akkirpi, ''Severek yaptığımız ve baba mesleğimiz. Biz otobüste tanıştık. Kendisi yolcuydu. Sonradan son durağım oldu. Sonuç belli, bir ömür boyu mutlu olmayı temenni ediyoruz” dedi.

Screenshot_13

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sonu görünmüyor! Tam 43 kilometreSonu görünmüyor! Tam 43 kilometre
PARTNERSürpriz hamleSürpriz hamle
Valizlerin arasında mide bulandıran manzara! Valizlerin arasında mide bulandıran manzara!
Anahtar Kelimeler:
Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Blinken, Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı

Blinken, Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı

İddialı dizi için final kararı verildi

İddialı dizi için final kararı verildi

Saya saya bitiremediler! Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

Saya saya bitiremediler! Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

Eşinin ellerini bağlayıp su dolu leğende boğarak öldürdü

Eşinin ellerini bağlayıp su dolu leğende boğarak öldürdü

Meteoroloji uyarmıştı! 15 dakikada şehir bu hale geldi

Meteoroloji uyarmıştı! 15 dakikada şehir bu hale geldi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İstanbul'da iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti

İstanbul'da iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"

İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

12 yaşında servet sahibi oldu

12 yaşında servet sahibi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.