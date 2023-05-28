HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tanju Özcan'dan seçimin ardından çok konuşulacak çağrı! 'İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir'

Tanju Özcan'dan seçimin ardından çok konuşulacak çağrı! 'İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir'

28.05.2023 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan resmi olmayan seçim sonuçlarının ardından çok konuşulacak açıklama geldi. Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür eden Özcan, "Sayın İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'dan seçimin ardından çok konuşulacak çağrı! 'İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir'

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonuçlarının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz. Ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sayın İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir. Nokta"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandı! Yıldırım'ın paylaşımı gündem olduCumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandı! Yıldırım'ın paylaşımı gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarını işaret etti: 'Cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan yarını işaret etti: 'Cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz'
Sinan Oğan'dan dikkat çeken sözler! 'MHP'nin, sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de...'Sinan Oğan'dan dikkat çeken sözler! 'MHP'nin, sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de...'
Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan 'seçim sonuçları' çağrısı!

YSK'dan 'seçim sonuçları' çağrısı!

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

Faik Öztrak seçimlerle ilgili saat 19.00'u işaret etmişti! Açıklama geldi: 'Bize ulaşan sonuçlara göre nefes nefese bir yarış var'uçlara göre nefes nefese bir yarış var

Faik Öztrak seçimlerle ilgili saat 19.00'u işaret etmişti! Açıklama geldi: 'Bize ulaşan sonuçlara göre nefes nefese bir yarış var'uçlara göre nefes nefese bir yarış var

Sandıkların yüzde 100'e yakını açıklandı!

Sandıkların yüzde 100'e yakını açıklandı!

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...

İlginizi Çekebilir

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.