Tanyeli kimdir, nereli ve kaç yaşında? "Evsiz kaldığımda çocuğumla camiye sığındım" itirafı olay olan ünlü Oryantal Tanyeli 2. Sayfa'da

Tanyeli, canlı olarak ekrana gelen 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile birlikte magazin gündemini yorumladı. Tanyeli, oryantal dansı ve yaptığı şarkılarla bir döneme damga vurmuştu. İşte 2. Sayfa'nın konuğu Tanyeli hakkında merak edilenler...

TANYELİ KİMDİR?

Tanyeli, 1972'de İzmir’de doğdu.

Tanyeli'nin gerçek ismi Öznuh Kral’dır. Teyze çocukları olan anne ve babası, Tanyeli henüz iki yaşındayken ayrıldı.

Tanyeli, çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirdi. Annesi henüz 15 yaşındayken üç çocuk dünyaya getirdi. Annesi İzmir’de şarkıcılık yapıyordu. Bu sırada babası askere gitti. Yalnız kalan annesi, yaşının da küçük olması ile birlikte çocuklarının sorumluluğunu taşmakta zorlandı. Ailesi, dağıldı.

Tanyeli, on iki yılın ardından annesini buldu. Ancak, annesinin trafik kazası geçirmesi sonucu hem annesine, hemde iki kardeşine bakmak zorunda kaldı.

2. SAYFA'NIN KONUĞU TANYELİ EVLİ Mİ?

Tanyeli de tıplı annesi gibi 15 yaşında anne oldu. 14 yaşında evlenen Tanyeli, 15 yaşında Taylan ismini verdiği oğlunu kucağına aldı. Sonrasında, eşinden boşandı. Eski eşi, Yusuf Uğur Sadıkoğlu’dur.

Yıllardır oryantal olarak çalışma hayatını sürdüren Tanyeli, bunun yanı sıra Dans Et Benle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümlerini de çıkarmıştır.

