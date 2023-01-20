MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tanyeli kimdir, nereli ve kaç yaşında? "Evsiz kaldığımda çocuğumla camiye sığındım" itirafı olay olan ünlü Oryantal Tanyeli 2. Sayfa'da

Tanyeli kimdir, nereli ve kaç yaşında? "Evsiz kaldığımda çocuğumla camiye sığındım" itirafı olay olan ünlü Oryantal Tanyeli 2. Sayfa'da

20.01.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tanyeli, bugün Sayfa magazin programının canlı yayın konuğu oldu. Oryantal olmak istemediğini ama 14 yaşında geçinmek ve çocuğuna bakabilmek için dans etmeye başladığını ifade eden ünlü dansçı "Evsiz kaldığımda çocuğumla Ortaköy Camii'ne sığındım" demişti. Ünlü oryantal bu kez, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile magazin gündemini değerlendirdi. Peki, Tanyeli kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 2. Sayfa'nın konuğu Tanyeli'nin hayatı ve biyografisi...

Tanyeli kimdir, nereli ve kaç yaşında? "Evsiz kaldığımda çocuğumla camiye sığındım" itirafı olay olan ünlü Oryantal Tanyeli 2. Sayfa'da

Tanyeli, canlı olarak ekrana gelen 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile birlikte magazin gündemini yorumladı. Tanyeli, oryantal dansı ve yaptığı şarkılarla bir döneme damga vurmuştu. İşte 2. Sayfa'nın konuğu Tanyeli hakkında merak edilenler...

TANYELİ KİMDİR?

Tanyeli, 1972'de İzmir’de doğdu.

Tanyeli'nin gerçek ismi Öznuh Kral’dır. Teyze çocukları olan anne ve babası, Tanyeli henüz iki yaşındayken ayrıldı.

Tanyeli kimdir? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı gecesi konuğu Tanyeli'nin biyografisi!

Tanyeli, çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirdi. Annesi henüz 15 yaşındayken üç çocuk dünyaya getirdi. Annesi İzmir’de şarkıcılık yapıyordu. Bu sırada babası askere gitti. Yalnız kalan annesi, yaşının da küçük olması ile birlikte çocuklarının sorumluluğunu taşmakta zorlandı. Ailesi, dağıldı.

Tanyeli kimdir? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı gecesi konuğu Tanyeli'nin biyografisi!

Tanyeli, on iki yılın ardından annesini buldu. Ancak, annesinin trafik kazası geçirmesi sonucu hem annesine, hemde iki kardeşine bakmak zorunda kaldı.

Tanyeli kimdir? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı gecesi konuğu Tanyeli'nin biyografisi!

2. SAYFA'NIN KONUĞU TANYELİ EVLİ Mİ?

Tanyeli de tıplı annesi gibi 15 yaşında anne oldu. 14 yaşında evlenen Tanyeli, 15 yaşında Taylan ismini verdiği oğlunu kucağına aldı. Sonrasında, eşinden boşandı. Eski eşi, Yusuf Uğur Sadıkoğlu’dur.

Yıllardır oryantal olarak çalışma hayatını sürdüren Tanyeli, bunun yanı sıra Dans Et Benle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümlerini de çıkarmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı bile kulaklarına inanamadı! Yengesiyle kaçtığı iddia edilen adamdan şoke eden itiraf: "Karımın şiddeti yüzünden..."Müge Anlı bile kulaklarına inanamadı! Yengesiyle kaçtığı iddia edilen adamdan şoke eden itiraf: "Karımın şiddeti yüzünden..."
Müge Anlı sinirden köpürdü! ‘Manitken üvey annen oluyorum’Müge Anlı sinirden köpürdü! ‘Manitken üvey annen oluyorum’
Müge Anlı ‘Yatağına alıyor’ diye bağırdı! Stüdyoyu karıştıran teklifMüge Anlı ‘Yatağına alıyor’ diye bağırdı! Stüdyoyu karıştıran teklif
Anahtar Kelimeler:
Tanyeli magazin yaşında ele gecesi

En Çok Okunan Haberler

Sözleşmeliden kadroya geçişte kritik eşik!

Sözleşmeliden kadroya geçişte kritik eşik!

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Bülent Arınç'tan canlı yayında 'İmamoğlu' sözleri!

Bülent Arınç'tan canlı yayında 'İmamoğlu' sözleri!

Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması: İmkansız değil

Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması: İmkansız değil

Jorge Jesus maç sonu transferi açıkladı!

Jorge Jesus maç sonu transferi açıkladı!

'Z kuşağı' anketinde dikkat çeken sonuçlar

'Z kuşağı' anketinde dikkat çeken sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.