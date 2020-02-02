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Tanzanya'da kilisede izdiham: 20 ölü, 40 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.02.2020 15:30 | Son Güncelleme

Tanzanya'nın Kilimanjaro bölgesinde kilisede düzenlenen dini festivalde meydana gelen izdihamda 20 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

Tanzanya'da kilisede izdiham: 20 ölü, 40 yaralı

Kilimanjaro Bölge Komiseri Kippi Warioba, yaptığı açıklamada, Moshi şehrinde Pentakostal Kilisesi'nde düzenlenen dini festivalde papazın "kutsal yağı" kullandığı sırada izdiham yaşandığını belirtti.

Warioba, olayda 16'sı kadın, 3'ü çocuk 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 40 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığını aktaran Warioba, olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Öte yandan Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, izdihamda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, böyle büyük etkinliklerde dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
dini festival izdiham Tanzanya

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