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Taraftarlar operasyon yaptı! Pereira İngiltere'de kriz çıkardı! İşte taraftarların yaptığı olay hamle...

26.01.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Everton'da teknik direktörlük değişimi için yeni isimler masaya yatırılmaya başladı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hangi takıma gideceği büyük merak konusu olan Vitor Pereira için Everton iddiası ciddi ciddi gündeme gelmişti. Hatta Portekizli çalıştırıcının bu hafta içinde İngiltere'ye giderek resmi imzayı atacağı öne sürülmüştü. Bu haberin ardından Everton taraftarı ayaklandı ve stadyumun duvarına Pereira'yı istemedikleri için yazı yazdılar. İşte detaylar...

Taraftarlar operasyon yaptı! Pereira İngiltere'de kriz çıkardı! İşte taraftarların yaptığı olay hamle...

Fenerbahçe'den ayrılığı yılan hikayesine dönen Vitor Pereira kendisine takım arıyor. İlk önce Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'ya transfer olacağı konuşulan Portekizli teknik adam rotasını birden İngiltere'ye çevirdi. Everton ile adı ciddi ciddi anılan tecrübeli çalıştırıcının önüne taraftar engeli geldi. Pereira'yı istemeyen Everton taraftarı gece yarısı yaptıkları operasyonla stadyumun önüne yazı yazdılar.

SOSYAL MEDYADA AYAKLANIP PLAN KURDULAR

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Everton taraftarı ciddi ciddi Pereira'yı istemiyor. Bu nedenle sosyal medyada birlik olup stadyum önüne giden Everton taraftarı yoğun güvenlik önlemlerini bile geçmeyi başardı. İngiltere'de her stadyum yoğun güvenlik önlemleri altında korunmasına rağmen taraftarlar büyük bir operasyon düzenleyip stadyumun en gözle görülen kısmına "Pereira out, Lampard in" yazdılar. Taraftarlar, Portekizli hocayı değil, Lampard'ı takımın başında istediklerini belirtti.

BAŞKAN NE YAPACAK?

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Everton başkanı yaşanan bu ilginç olay karşısında kararından dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu. Premier Lig'de 20 maçta 19 puan toplayan Everton, 20 takımlı ligde 16. sırada bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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