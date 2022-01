Taraftarlar operasyon yaptı! Pereira İngiltere'de kriz çıkardı! İşte taraftarların yaptığı olay hamle...

Fenerbahçe'den ayrılığı yılan hikayesine dönen Vitor Pereira kendisine takım arıyor. İlk önce Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'ya transfer olacağı konuşulan Portekizli teknik adam rotasını birden İngiltere'ye çevirdi. Everton ile adı ciddi ciddi anılan tecrübeli çalıştırıcının önüne taraftar engeli geldi. Pereira'yı istemeyen Everton taraftarı gece yarısı yaptıkları operasyonla stadyumun önüne yazı yazdılar.

SOSYAL MEDYADA AYAKLANIP PLAN KURDULAR

Everton taraftarı ciddi ciddi Pereira'yı istemiyor. Bu nedenle sosyal medyada birlik olup stadyum önüne giden Everton taraftarı yoğun güvenlik önlemlerini bile geçmeyi başardı. İngiltere'de her stadyum yoğun güvenlik önlemleri altında korunmasına rağmen taraftarlar büyük bir operasyon düzenleyip stadyumun en gözle görülen kısmına "Pereira out, Lampard in" yazdılar. Taraftarlar, Portekizli hocayı değil, Lampard'ı takımın başında istediklerini belirtti.

BAŞKAN NE YAPACAK?

Everton başkanı yaşanan bu ilginç olay karşısında kararından dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu. Premier Lig'de 20 maçta 19 puan toplayan Everton, 20 takımlı ligde 16. sırada bulunuyor.