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Tardu Flordun son haliyle şaşırttı! Göz torbalarını aldırmış

04.02.2021 10:06 | Son Güncelleme:
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Tardu Flordun son haliyle şaşırttı! Göz torbalarını aldırmış

Bir dönem ekranların popüler isimlerinden olan oyuncu Tardu Flordun, son görüntüsüyle şoke etti. Oldukça yaşlandığı ve kilo aldığı görülen Flordun'un, estetik ameliyatla göz torbalarını da aldırdığı, bu nedenle yüzünde şişlik olduğu ortaya çıktı.

2000 yılında Evdeki Yabancı dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Tardu Flordun, kısa zaman içerisinde şöhreti yakalamış, birbirinden önemli projelerde boy göstermişti.

Pınar Altuğ ile başrolde yer aldıkları 2005 yapımı Davetsiz Misafir ve 2006 yılında yayınlanan Binbir Gece dizisi ile şöhret basamaklarını hızla çıkan ünlü oyuncu, tanınmaz hale geldi.

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Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Tardu Flordun, son görüntüsüyle görenleri şoke etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, oldukça yaşlandığı ve kilo aldığı görülen oyuncunun, göz torbalarını aldırdığı için yüzünde şişlik olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

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Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları, görüntü karşısında şoke olurken, ünlü oyuncuya yaşlandığı ve değiştiği yönünde yorumlar yaptı. (SnobMagazin)

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